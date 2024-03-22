В Самарской области продолжается выдача призов викторины "За родное — за свое"

Продолжается выдача призов победителям викторины "За родное — за свое". В городских округах и муниципальных районах Самарской области работают Центры выдачи призов. 655 уникальных номеров из числа участников викторины стали обладателями внушительного призового фонда: 5 автомобилей "Лада Веста", 50 поездок на международную выставку-форум "Россия", 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов.

Все они опубликованы на сайте ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Сотрудники центра по обработке данных викторины сами связываются с победителями, чтобы сообщить, как и когда получить приз, также можно уточнить информацию по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63 ежедневно с 9 до 20 часов.

Напомним, в Самаре Центр выдачи, где могут получить призы победители викторины, зарегистрированные в городе, расположен по адресу Волжский проспект, 19 ("Дом профсоюзов", 1-й этаж) и работает по следующему графику: 22–23 и 25–29 марта, а также 1 апреля включительно с 10.00 до 19.00.

Для получения приза при себе необходимо иметь:

— отрывной талон викторины, полученный в центре общественного голосования;

— паспорт гражданина Российской Федерации;

— свидетельство ИНН;

— свидетельство СНИЛС.

Викторина "За родное — за своё", проходившая 15, 16 и 17 марта, является частью масштабной областной общественно-просветительской акции "За родное — за своё", приуроченной к 175-летию со дня основания губернии. Просветительская акция стартовала в феврале и продолжится до конца 2024 года. Основными площадками проведения акции являются официальные группы самарского филиала "Российского общества "Знание" во "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu).

Присоединиться к проекту и узнать больше об истории Самарской области можно в любое время, найдя материалы акции по хештегам: #ЗаРодноеЗаСвое, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвое, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвое.