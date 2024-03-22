В Самарской области продолжается выдача призов викторины "За родное — за свое"

Продолжается выдача призов победителям викторины "За родное — за свое". В городских округах и муниципальных районах Самарской области работают Центры выдачи призов. 655 уникальных номеров из числа участников викторины стали обладателями внушительного призового фонда: 5 автомобилей "Лада Веста", 50 поездок на международную выставку-форум "Россия", 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов.
Все они опубликованы на сайте ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Сотрудники центра по обработке данных викторины сами связываются с победителями, чтобы сообщить, как и когда получить приз, также можно уточнить информацию по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63 ежедневно с 9 до 20 часов.
Напомним, в Самаре Центр выдачи, где могут получить призы победители викторины, зарегистрированные в городе, расположен по адресу Волжский проспект, 19 ("Дом профсоюзов", 1-й этаж) и работает по следующему графику: 22–23 и 25–29 марта, а также 1 апреля включительно с 10.00 до 19.00.
Для получения приза при себе необходимо иметь:
— отрывной талон викторины, полученный в центре общественного голосования;
— паспорт гражданина Российской Федерации;
— свидетельство ИНН;
— свидетельство СНИЛС.
Викторина "За родное — за своё", проходившая 15, 16 и 17 марта, является частью масштабной областной общественно-просветительской акции "За родное — за своё", приуроченной к 175-летию со дня основания губернии. Просветительская акция стартовала в феврале и продолжится до конца 2024 года. Основными площадками проведения акции являются официальные группы самарского филиала "Российского общества "Знание" во "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu).
Присоединиться к проекту и узнать больше об истории Самарской области можно в любое время, найдя материалы акции по хештегам: #ЗаРодноеЗаСвое, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвое, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвое.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.