Фонд "Экология" РСХБ реализует проект по спасению лесов до конца 2024 года

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Эксперты Фонда "Экология" РСХБ рассказали, как можно принять участие в проектах Фонда по спасению окружающей природы, внести свой вклад в защиту и восстановление лесных угодий и помочь сохранению экологии страны.

Согласно исследованиям, лесной комплекс является домом для 70% всех наземных видов животных и более 60 000 разных видов растений. Деревья — важный элемент климатического баланса планеты. Восстановление лесных насаждений необходимо для поддержки экосистемы и повышения продовольственной безопасности. Леса играют значимую роль в переработке углекислого газа, объём выбросов которого растет год к году. Так, в среднем насаждения поглощают ежегодно 11 млрд тонн CO₂, эквивалентные 27% антропогенных эмиссий (загрязнение окружающей среды от деятельности человека).

В России расположена пятая часть всех лесов планеты, площадью более 1 млрд га. Огромные масштабы территории насаждений страны требуют особого, комплексного подхода. Это не только посадка молодых деревьев, но и меры по охране лесного комплекса, например, сокращение объёма вырубок и пожаров, вызванных деятельностью человека. Согласно утверждённой Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, до 2030 г. будет реализован федеральный проект по сохранению лесов. Инициатива предполагает развитие новых и обеспечение безопасности уже существующих насаждений.

Фонд "Экология" в 2023 году запустил проект по поддержке лесных угодий "Посади деревья". В весенний период 2024 года Фонд планирует осуществить посадку 30 000 сосен в Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области. Высаженные деревья в ближайшие три года получат профессиональный уход. Клязьминско-Лухский заказник является местом обитания порядка 200 зубров, находящихся под наблюдением специалистов. Восстановление естественной среды обитания диких животных — один из шагов по поддержке лесной экосистемы.

"В Клязьминско-Лухском заказнике обитает около 200 зубров, находящейся под наблюдением специалистов. Важной задачей по расселению зубров в дикой природе является сохранение пригодных мест их обитания. Благодаря участию фонда "Экология", в зимний период осуществляется подкормка зубров, что способствует увеличению поголовья редкого вида. Восстановление естественной среды обитания диких животных — один из шагов по поддержке лесной экосистемы", — отмечает Ольга Канищева, начальник Государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области".

"Лесовосстановление — одна из стратегических задач Фонда "Экология". В своей деятельности мы опираемся на научный подход, актуальные исследования и государственные стандарты. Такие проекты, как "Посади деревья", позволяют восстановить зелёные насаждения на территориях, затронутых стихийными бедствиями или пожарами. Охрана и мониторинг жизненного цикла саженцев даёт возможность отслеживать рост и восстановление пострадавших лесов. Поддержать этот и другие проекты Фонда может каждый, просто совершив пожертвование на сайте Фонда или приобретя сертификат в одном из отделений Россельхозбанка", — добавила директор Фонда "Экология" Россельхозбанка Эльмира Морозова.