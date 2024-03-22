16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартует всероссийский эко-марафон "Переработка" Время — метрополитена: "Нам очень нужно метро!" Позиции расходятся: директор "Самарской Луки" рассказал о проекте дороги до Подгор Мэрию Самары обязали восстановить 63,6 га леса Самарские предприятия "Роснефти" помогают орнитологам изучать орлана-белохвоста

Экология Общество

Фонд "Экология" РСХБ реализует проект по спасению лесов до конца 2024 года

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Эксперты Фонда "Экология" РСХБ рассказали, как можно принять участие в проектах Фонда по спасению окружающей природы, внести свой вклад в защиту и восстановление лесных угодий и помочь сохранению экологии страны.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Согласно исследованиям, лесной комплекс является домом для 70% всех наземных видов животных и более 60 000 разных видов растений. Деревья — важный элемент климатического баланса планеты. Восстановление лесных насаждений необходимо для поддержки экосистемы и повышения продовольственной безопасности. Леса играют значимую роль в переработке углекислого газа, объём выбросов которого растет год к году. Так, в среднем насаждения поглощают ежегодно 11 млрд тонн CO₂, эквивалентные 27% антропогенных эмиссий (загрязнение окружающей среды от деятельности человека).

В России расположена пятая часть всех лесов планеты, площадью более 1 млрд га. Огромные масштабы территории насаждений страны требуют особого, комплексного подхода. Это не только посадка молодых деревьев, но и меры по охране лесного комплекса, например, сокращение объёма вырубок и пожаров, вызванных деятельностью человека. Согласно утверждённой Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, до 2030 г. будет реализован федеральный проект по сохранению лесов. Инициатива предполагает развитие новых и обеспечение безопасности уже существующих насаждений.

Фонд "Экология" в 2023 году запустил проект по поддержке лесных угодий "Посади деревья". В весенний период 2024 года Фонд планирует осуществить посадку 30 000 сосен в Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области. Высаженные деревья в ближайшие три года получат профессиональный уход. Клязьминско-Лухский заказник является местом обитания порядка 200 зубров, находящихся под наблюдением специалистов. Восстановление естественной среды обитания диких животных — один из шагов по поддержке лесной экосистемы.

"В Клязьминско-Лухском заказнике обитает около 200 зубров, находящейся под наблюдением специалистов. Важной задачей по расселению зубров в дикой природе является сохранение пригодных мест их обитания. Благодаря участию фонда "Экология", в зимний период осуществляется подкормка зубров, что способствует увеличению поголовья редкого вида. Восстановление естественной среды обитания диких животных — один из шагов по поддержке лесной экосистемы", — отмечает Ольга Канищева, начальник Государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области".

"Лесовосстановление — одна из стратегических задач Фонда "Экология". В своей деятельности мы опираемся на научный подход, актуальные исследования и государственные стандарты. Такие проекты, как "Посади деревья", позволяют восстановить зелёные насаждения на территориях, затронутых стихийными бедствиями или пожарами. Охрана и мониторинг жизненного цикла саженцев даёт возможность отслеживать рост и восстановление пострадавших лесов. Поддержать этот и другие проекты Фонда может каждый, просто совершив пожертвование на сайте Фонда или приобретя сертификат в одном из отделений Россельхозбанка", — добавила директор Фонда "Экология" Россельхозбанка Эльмира Морозова.

Реклама. rshb.ru

2SDnjeYDuyK

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31