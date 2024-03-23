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Преступления Происшествия

Косметолог из Самары лишилась более 1 млн руб. из-за мошенников

ЕЛХОВКА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 66-летняя сотрудница клиники, оказывающей косметические услуги, лишилась более 1 млн руб. из-за мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мессенджер женщине поступило смс-сообщение с предложением воспользоваться акцией по знакомству с новым брендом лекарственной косметики. Ознакомившись с предложенным ассортиментом, косметолог перешла по предложенной ссылке на сайт для оформления заказа и заполнила данные банковского счета при оплате товаров из корзины. После успешной покупки спустя несколько часов с карты женщины произошло списание более миллиона рублей.

Жительница губернии обратилась за помощью в полицию, осознав, что воспользовалась фишинговой ссылкой на сайт и стала жертвой мошенников.

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