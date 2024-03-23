Косметолог из Самары лишилась более 1 млн руб. из-за мошенников

В Самаре 66-летняя сотрудница клиники, оказывающей косметические услуги, лишилась более 1 млн руб. из-за мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мессенджер женщине поступило смс-сообщение с предложением воспользоваться акцией по знакомству с новым брендом лекарственной косметики. Ознакомившись с предложенным ассортиментом, косметолог перешла по предложенной ссылке на сайт для оформления заказа и заполнила данные банковского счета при оплате товаров из корзины. После успешной покупки спустя несколько часов с карты женщины произошло списание более миллиона рублей.
Жительница губернии обратилась за помощью в полицию, осознав, что воспользовалась фишинговой ссылкой на сайт и стала жертвой мошенников.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..