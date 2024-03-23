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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" дважды уступила "ПАРМЕ-М" на своей площадке

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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21 и 22 марта "Самара-2" на своей площадке дважды уступила "ПАРМЕ-М" — 54:67 и 50:82, сообщает пресс-служба волжан.

Первый матч начался вполне оптимистично. Дмитрий Куимов набрал первые 7 очков нашей команды, позволив ей уверенно чувствовать себя в дебюте поединка. Тот же Куимов в конце первой четверти довел преимущество до "+8" (18:10). Но в середине второго периода самарцы "всухую" отбегали четыре минуты — и пермяки превратили 24:18 на табло в 24:31. Андрей Маскаев, наконец, прервал затянувшееся молчание хозяев — и к большому перерыву они уже вернули себе лидерство, 32:31. А за шесть минут третьей четверти неудержимый Дмитрий Куимов при поддержке Георгия Маруфова увеличил разницу уже до "+12" (45:33). Но и это ничуть не смутило гостей: в заключительной десятиминутке они нанесли еще один мощный удар (отрезок 23:1), вновь перевернув ход матча. Оправиться от этого удара наша команда уже не сумела. Самым результативным в составе самарцев стал Дмитрий Куимов, набравший 19 очков.

Вторая игра сложилась по-другому. Усилиями Егора Чиркова и Ярослава Дудника самарцы активно начали матч. Но гости быстро перехватили инициативу, завершили стартовую чеверть в свою пользу (16:21), а во второй оторвались уже на двузначную дистанцию. И удерживали разницу в 9-10-11 очков до большого перерыва (31:42). А пауза в игре пошла на пользу исключительно сопернику: за третью четверть пермяки удвоили свое преимущество, а в начале четвертой довели до 31 очка (40:71)… Самым результативным в составе самарцев стал Егор Чирков, набравший 13 очков.

Следующие матчи наша команда проведет 25 и 26 марта вновь в Самаре: в "МТЛ Арене" она примет "ЦСП-Химки-2".

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