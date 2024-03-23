Стало известно число преступлений террористического характера в Самарской области

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В Самарской области зарегистрировано 36 преступлений террористического характера в 2023 году. Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД России по Самарской области Игоря Иванова, который планируют включить в повестку пленарного заседания губернской думы в марте этого года. Уточняется, что числе преступлений террористического характера в Самарской области в 2023 г. сократилось на 35,5%.