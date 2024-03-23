Стало известно число преступлений террористического характера в Самарской области

В Самарской области зарегистрировано 36 преступлений террористического характера в 2023 году. Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД России по Самарской области Игоря Иванова, который планируют включить в повестку пленарного заседания губернской думы в марте этого года. Уточняется, что числе преступлений террористического характера в Самарской области в 2023 г. сократилось на 35,5%.
"Сократилось число преступлений по фактам ложных сообщений об актах терроризма (-17%; 384). Зарегистрирован 41 факт экстремизма (+32,3%; 41)", — указано также в отчете.
Кроме того, сообщается, что органы внутренних дел составили 28 протоколов по фактам дискредитации использования вооруженных сил РФ (ст.20.3.3 КоАП).
Напомним, сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.