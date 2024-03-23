В самарском ТЦ "Вива Лэнд" сработала пожарная сигнализация

В субботу, 23 марта, в 15:12 в самарском ТЦ "Вива Лэнд" произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Проводилась эвакуация посетителей.
По информации чрезвычайного ведомства, на месте работали пять единиц техники и 18 человек личного состава.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!