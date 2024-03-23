В самарском ТЦ "Вива Лэнд" сработала пожарная сигнализация

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В субботу, 23 марта, в 15:12 в самарском ТЦ "Вива Лэнд" произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Проводилась эвакуация посетителей.