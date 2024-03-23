Посетители ТЦ "Космопорт" пожаловались на "людей с оружием"

Жители Самары 23 марта опубликовали в соцсетях видео с информацией о том, что в ТЦ "Космопорт" ходят люди с оружием. Обеспокоенные пользователи соцсетей сообщали, что обратились к охраннику, но тот якобы не отреагировал должным образом. На публикацию обратили внимание сотрудники ГУ МВД по Самарской области. Они сообщили, что полицейские сразу выехали на место происшествия. По предварительным данным, пистолет был игрушечным.
"Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего. По результатам проведенных мероприятий полицейские установили местонахождение молодого человека и доставили его в отдел полиции, игрушечный пистолет обнаружили при нем. Житель Самары 2007 года рождения пояснил, что пластмассовую игрушку выиграл в одном из игровых аппаратов", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас полицейские продолжают выяснять детали случившегося.
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