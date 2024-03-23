Посетители ТЦ "Космопорт" пожаловались на "людей с оружием"

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Жители Самары 23 марта опубликовали в соцсетях видео с информацией о том, что в ТЦ "Космопорт" ходят люди с оружием. Обеспокоенные пользователи соцсетей сообщали, что обратились к охраннику, но тот якобы не отреагировал должным образом. На публикацию обратили внимание сотрудники ГУ МВД по Самарской области. Они сообщили, что полицейские сразу выехали на место происшествия. По предварительным данным, пистолет был игрушечным.