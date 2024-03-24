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В Самаре моржи спасли девочку, провалившуюся под лед

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: serzhmorzh https://vk.com/

В субботу, 23 марта, на Полевом спуске Волги в Самаре девочка-подросток провалилась под лед, сообщает "КП-Самара". По информации издания, группа подростков играла на краю льдины. В какой-то момент лед под их ногами треснул, и они упали в ледяную воду. Некоторые смогли самостоятельно выбраться, но одну девочку быстро начало относить от берега.

К счастью, неподалеку оказались члены клуба моржей "Белый медведь". Они первыми пришли на выручку. На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько мужчин бегут к месту происшествия с елками и веревками в руках. С помощью них мужчины пытались достать девочку из воды.

Однако все оказалось не так просто. Тонкий лед так и ломался под их ногами. В итоге спасители тоже стали проваливаться в воду. Они выбирались на берег и вновь проваливались. Многие поранились об острый лед.

"Не выходите на лед! Не было бы моржей утонула бы девчонка! Спасатели приехали, но трагедия уже бы произошла. Те которые прибежали тоже молодцы, но следующий раз спасательный круг с веревкой приносить нужно! Ее стало затягивать под лед. Я ее из-подо льда практически выдернул оттолкнув! Берегите свои жизни! Лед ошибок не прощает! Всем спасибо. Изрезались все льдом все в крови были. Но до свадьбы заживет!", — написал в соцсети блогер Серж Морж (Сергей Трифонов), участвовавший в спасении девочки.

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