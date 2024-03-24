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В Самаре на младенца упал снег с балкона многоэтажки

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 марта, в Промышленном районе Самары пострадала девочка 2023 года рождения, на которую с балкона многоэтажки упал снег и наледь, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. ЧП произошло в 15:33 на ул. Ново-Садовой, 206.

Малышка была направлена для осмотра в медучреждение.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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