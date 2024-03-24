В Самаре на младенца упал снег с балкона многоэтажки

В воскресенье, 24 марта, в Промышленном районе Самары пострадала девочка 2023 года рождения, на которую с балкона многоэтажки упал снег и наледь, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. ЧП произошло в 15:33 на ул. Ново-Садовой, 206.
Малышка была направлена для осмотра в медучреждение.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!