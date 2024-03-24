Акция "Журавли" проходит в Самарской области и всей России в память о погибших в "Крокус Сити Холле"

Самарская область вместе со всей Россией принимает участие в акции памяти, посвященной трагедии в "Крокус сити холле" 24 марта, в день общенационального траура, в 19:55 мск на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Журавли". Так в Москве почтили память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года. Организаторами акции выступило волонтерское движение "Мы вместе".

Концертный зал, где случилась трагедия, носит имя знаменитого советского певца Муслима Магомаева, а сегодняшняя акция названа в честь одной из его знаменитых песен. Это баллада про солдат, которые после смерти становятся прекрасными птицами и получают бессмертие, рассказали организаторы.

"Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни "Журавли" — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним", — сказала Волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.

Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре. Сменил главную фотографию своего профиля и губернатор 63-го региона Дмитрий Азаров. А на медиаэкранах на спуске площади Славы также парят белые журавли. Проекция с изображением птиц появилась и на главной телебашне областного центра.