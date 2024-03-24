Акция "Журавли" проходит в Самарской области и всей России в память о погибших в "Крокус Сити Холле"

Самарская область вместе со всей Россией принимает участие в акции памяти, посвященной трагедии в "Крокус сити холле" 24 марта, в день общенационального траура, в 19:55 мск на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Журавли". Так в Москве почтили память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года. Организаторами акции выступило волонтерское движение "Мы вместе".
Концертный зал, где случилась трагедия, носит имя знаменитого советского певца Муслима Магомаева, а сегодняшняя акция названа в честь одной из его знаменитых песен. Это баллада про солдат, которые после смерти становятся прекрасными птицами и получают бессмертие, рассказали организаторы.
"Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни "Журавли" — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним", — сказала Волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.
Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре. Сменил главную фотографию своего профиля и губернатор 63-го региона Дмитрий Азаров. А на медиаэкранах на спуске площади Славы также парят белые журавли. Проекция с изображением птиц появилась и на главной телебашне областного центра.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.