В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс грантов СОНКО

Этот конкурс станет шестым по счету. Проведение конкурса было возобновлено в 2019 году, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря этому решению важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.

"Социально-ориентированные некоммерческие организации помогают нам решать серьезные социальные задачи: поддержка незащищенных групп населения, патриотическое воспитание детей, профориентация молодежи, пропаганда здорового образа жизни и многие другие, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Реализация проектов таких инициативных команд позволяет охватить сотни тысяч жителей Самарской области. Именно поэтому мы ежегодно увеличиваем объем грантового фонда, привлекаем ресурсы Фонда президентских грантов. Региональный конкурс позволил нам поддержать уже более 260 проектов социально-ориентированных НКО. И мы приглашаем некоммерческие организации подавать заявки и реализовывать свои идеи с поддержкой региона".

Ежегодно в конкурсе участвуют не только опытные, но и совсем молодые организации, которые ведут свою деятельность на территории всех муниципальных образований Самарской области. Для грамотной подачи заявок на конкурс министерство организует серию консультаций, график которых размещен в специальном разделе на сайте: economy.samregion.ru/activity/NKO/sobitiya_nko/.

С каждым годом интерес к конкурсу растет. В 2023 году было подано более 200 заявок, что вдвое больше, чем в 2019 году.

В 2024 году на социально-значимые инициативы некоммерческого сектора выделено более 88 млн рублей. Это позволит поддержать более 60 проектов, направленных на решение конкретных проблем граждан, в том числе из социально-незащищенных категорий населения.

Для максимального охвата участием выделено 9 направлений и 32 тематики социальных проектов. Это проекты в области науки и образования, культуры и искусства, социального обслуживания населения, пропаганды семейных ценностей, охраны здоровья граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, поддержки благотворительности и добровольчества, а также патриотического воспитания и ресурсной поддержки социально-ориентированных НКО.

В конкурсе могут принять участие СОНКО, зарегистрированные на территории Самарской области и работающие не менее 6 месяцев. Максимальный размер гранта составит 2 млн рублей, срок реализации проектов — до 18 месяцев.

Подать заявку на участие можно будет до 25 апреля. Экспертиза поданных заявок и работа конкурсной комиссии продлится до 22 июля. Результаты станут известны 31 июля.

Особое внимание будет уделено инициативам, направленным на решение задач национальных проектов: приобщение населения к занятиям физкультурой и спортом, к сохранению природы и экологии, профориентация молодых людей и развитие у них предпринимательских навыков и др.

"Работа с социально-ориентированными НКО для нас не ограничивается проведением конкурса грантов. Это выстроенная система консультирования, обучения, сопровождения, благодаря которой проекты инициативных команд Самарской области участвуют не только в региональном конкурсе, но и привлекают ресурсы других институтов развития, в том числе Фонда президентских грантов", — сказал Дмитрий Богданов.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 25 апреля 2024 года на специализированном портале konkursnko.samregion.ru.