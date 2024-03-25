В Самаре аварийно-ямочный ремонт дорог выполнен на 36 объектах

В Самаре аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии города. Работы продолжаются в две смены.

До наступления дорожно-строительного сезона и начала масштабной ремонтной кампании в Самаре принимаются безотлагательные меры для приведения участков в нормативное состояние. Напомним, что пока не сойдет снег и не установятся постоянные среднесуточные температуры воздуха +10 градусов и выше единственно возможным видом ремонта дорог является аварийно-ямочный, поддерживающий.

"Используется литой асфальтобетон, применение которого допустимо в межсезонье, во время температурных "качелей", когда временами еще отмечаются минусовые температуры и высокая влажность. При этом в период осадков работы приостанавливаются и возобновляются при первой возможности. В последнее время интенсивных осадков не наблюдалось, как и значительных заморозков. Погода позволяет вести работы и в дневную, и в ночную смены. Например, сегодня задействовано четыре бригады. Прежде всего, подрядные организации берут в работу локации, где образовались глубокие ямы, с острыми краями", — сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары — руководитель управления благоустройства Виктор Ненашев.

К настоящему времени список участков, требующих срочных мер, включает 92 объекта. Адресный перечень пополняется после фиксации дефектов покрытия в ходе мониторинга состояния проезжей части во всех внутригородских районах Самары. Помимо этого, учитываются предписания прокуратуры, ГИБДД, обращения ГУ МВД России по Самарской области и общественности — обязательно отрабатываются участки, на которые, в том числе, в социальных сетях и мессенджерах указывают горожане.

Работы планируется продолжать до середины апреля. Так, сегодня аварийно-ямочный ремонт организован на улицах Владимирской (в границах улиц Пензенской и Безымянной), Ново-Вокзальной (на участке от ул. Стара-Загора до Нагорной), Карбышева (от ул. Гагарина в сторону ул. Дыбенко), а также Батайской.

Ранее ямочность была ликвидирована на участках улиц Венцека, Фрунзе, Комсомольской, Пионерской, Некрасовской, Ташкентской, Енисейской, Ташкентской, в районе перекрестка улицы Земеца и Заводского шоссе, на подходе к путепроводу "Смышляевский" и на многих других объектах.

"Из поступивших заявок 36 адресов отработано — аварийно-ямочный ремонт произведен на общей площади более 2,4 тыс. кв. метров. При заливке на участках обеспечена надежная адгезия с существующим покрытием. Подрядчикам еще предстоит выйти не менее чем на 53 объекта улично-дорожной сети", — добавил Виктор Ненашев.

За состоянием отремонтированных локаций продолжается контроль. При необходимости подрядчики переделают работы в рамках гарантийных обязательств.