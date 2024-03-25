В Самаре аварийно-ямочный ремонт дорог выполнен на 36 объектах

В Самаре аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии города. Работы продолжаются в две смены.
До наступления дорожно-строительного сезона и начала масштабной ремонтной кампании в Самаре принимаются безотлагательные меры для приведения участков в нормативное состояние. Напомним, что пока не сойдет снег и не установятся постоянные среднесуточные температуры воздуха +10 градусов и выше единственно возможным видом ремонта дорог является аварийно-ямочный, поддерживающий.
"Используется литой асфальтобетон, применение которого допустимо в межсезонье, во время температурных "качелей", когда временами еще отмечаются минусовые температуры и высокая влажность. При этом в период осадков работы приостанавливаются и возобновляются при первой возможности. В последнее время интенсивных осадков не наблюдалось, как и значительных заморозков. Погода позволяет вести работы и в дневную, и в ночную смены. Например, сегодня задействовано четыре бригады. Прежде всего, подрядные организации берут в работу локации, где образовались глубокие ямы, с острыми краями", — сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары — руководитель управления благоустройства Виктор Ненашев.
К настоящему времени список участков, требующих срочных мер, включает 92 объекта. Адресный перечень пополняется после фиксации дефектов покрытия в ходе мониторинга состояния проезжей части во всех внутригородских районах Самары. Помимо этого, учитываются предписания прокуратуры, ГИБДД, обращения ГУ МВД России по Самарской области и общественности — обязательно отрабатываются участки, на которые, в том числе, в социальных сетях и мессенджерах указывают горожане.
Работы планируется продолжать до середины апреля. Так, сегодня аварийно-ямочный ремонт организован на улицах Владимирской (в границах улиц Пензенской и Безымянной), Ново-Вокзальной (на участке от ул. Стара-Загора до Нагорной), Карбышева (от ул. Гагарина в сторону ул. Дыбенко), а также Батайской.
Ранее ямочность была ликвидирована на участках улиц Венцека, Фрунзе, Комсомольской, Пионерской, Некрасовской, Ташкентской, Енисейской, Ташкентской, в районе перекрестка улицы Земеца и Заводского шоссе, на подходе к путепроводу "Смышляевский" и на многих других объектах.
"Из поступивших заявок 36 адресов отработано — аварийно-ямочный ремонт произведен на общей площади более 2,4 тыс. кв. метров. При заливке на участках обеспечена надежная адгезия с существующим покрытием. Подрядчикам еще предстоит выйти не менее чем на 53 объекта улично-дорожной сети", — добавил Виктор Ненашев.
За состоянием отремонтированных локаций продолжается контроль. При необходимости подрядчики переделают работы в рамках гарантийных обязательств.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.