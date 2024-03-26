В Самаре злостного алиментщика арестовали на 10 суток

Под арест на 10 суток отправили жителя Самары, игнорирующего родительские обязательства по выплате алиментов своей семилетней дочери, сообщает УФССП по Самарской области.
Суд обязал мужчину выплачивать денежные средства на содержание своей дочери в размере четверти от ежемесячного дохода. В отделении судебных приставов Куйбышевского района в отношении него возбудили соответствующее исполнительное производство. Однако мужчина свои родительские обязанности продолжал игнорировать. От судебных приставов стал скрываться. В результате в отношении него было заведено розыскное дело.
Судебным приставом, осуществляющим розыск, было установлено предполагаемое место нахождения должника и осуществлен выход. В отношении алиментщика составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". По итогам рассмотрения материалов дела, мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста.
"После отбытия наказания за должником сохраняется обязанность по содержанию своего ребенка. Ему предстоит погасить образовавшуюся задолженность в размере 500 тыс. руб. и приступить к ежемесячному перечислению алиментных платежей. В случае дальнейшего уклонения от требований решения суда должник будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", — уточняют в ведомстве.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.