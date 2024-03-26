В Самаре злостного алиментщика арестовали на 10 суток

Под арест на 10 суток отправили жителя Самары, игнорирующего родительские обязательства по выплате алиментов своей семилетней дочери, сообщает УФССП по Самарской области.

Суд обязал мужчину выплачивать денежные средства на содержание своей дочери в размере четверти от ежемесячного дохода. В отделении судебных приставов Куйбышевского района в отношении него возбудили соответствующее исполнительное производство. Однако мужчина свои родительские обязанности продолжал игнорировать. От судебных приставов стал скрываться. В результате в отношении него было заведено розыскное дело.

Судебным приставом, осуществляющим розыск, было установлено предполагаемое место нахождения должника и осуществлен выход. В отношении алиментщика составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". По итогам рассмотрения материалов дела, мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста.

"После отбытия наказания за должником сохраняется обязанность по содержанию своего ребенка. Ему предстоит погасить образовавшуюся задолженность в размере 500 тыс. руб. и приступить к ежемесячному перечислению алиментных платежей. В случае дальнейшего уклонения от требований решения суда должник будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", — уточняют в ведомстве.