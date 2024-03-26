Самарский детский епархиальный центр представит опыт работы на выставке "Россия"

На этой неделе Детский епархиальный образовательный центр на международной выставке-форуме "Россия" представит опыт своей работы в рамках системы дополнительного образования, построенной с учетом отечественных культурно-исторических традиций.
26 марта в 11:00 по самарскому времени на стенде Самарской области на всероссийской выставке "Россия" (ВДНХ. Павильон № 75) пройдет круглый стол, посвященный вопросам воспитания детей — в семье, школе, учреждении дополнительного образования.
Участниками круглого стола станут:
— Соловейчик Артем Симонович. Апологет гуманной педагогики, педагогики самоопределения Александра Наумовича Тубельского и педагогики сотрудничества Симона Львовича Соловейчика. Руководитель и главный редактор Издательского дома "Первое сентября", профессор Lesley University (Cambridge, MA, USA), основатель проекта "Школа цифрового века".
— иерей Андрей Постернак. Директор Свято-Петровской школы (традиционная гимназия). Декан историко-филологического факультета ПСТГУ.
— Павлов Андрей Викторович. Руководитель Федерального ресурсного центра дополнительного образования социально-гуманитарной направленности ФГБУК "ВЦХТ" Министерства Просвещения России.
— Иерей Дионисий Левин. Директор НФ "Детский епархиальный образовательный центр".
Онлайн-трансляция круглого стола будет идти в сети интернет в группах Вконтакте.
Кроме того, по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия с 26 по 31 марта с 10:00 до 20:00 в Павильоне № 57 на ВДНХ в рамках открытой экспозиции "Просвещение" пройдет серия мастер-классов от педагогов Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр".
Мастер-классы пройдут в рамках проекта "Содействие в развитии центров дополнительного образования при религиозных организациях", который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.
Ведущие мастер-классов:
— Мальцева Ирина Николаевна, учебный филиал (УФ) "Воскресение" г. о. Самара с вязанием различных сувениров из пряжи;
— Пономарева Ольга Петровна и Кузнецова Мария Владимировна из учебного филиала "Тольяттинский" при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, г. Тольятти выступят с мастер-классами по росписи на деревянных спилах, а также с созданием букета из гофрированной бумаги;
— Юрченко Ольга Владимировна, УФ "София" с двумя мастер-классами: создание подвижной фигурки ангела из картона и гном на пенечке из ферта и шерсти;
— Уварова Юлия Сергеевна, УФ "Отечество", покажет процесс создания расписной бабочки из картона и лоскутного коня "Конь-огонь".
— Шемонаева Ольга Юрьевна, УФ "Отрадненский", мастер-класс по созданию весенней открытки нетрадиционными техниками рисования.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.