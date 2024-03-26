Самарский детский епархиальный центр представит опыт работы на выставке "Россия"

На этой неделе Детский епархиальный образовательный центр на международной выставке-форуме "Россия" представит опыт своей работы в рамках системы дополнительного образования, построенной с учетом отечественных культурно-исторических традиций.

26 марта в 11:00 по самарскому времени на стенде Самарской области на всероссийской выставке "Россия" (ВДНХ. Павильон № 75) пройдет круглый стол, посвященный вопросам воспитания детей — в семье, школе, учреждении дополнительного образования.

Участниками круглого стола станут:

— Соловейчик Артем Симонович. Апологет гуманной педагогики, педагогики самоопределения Александра Наумовича Тубельского и педагогики сотрудничества Симона Львовича Соловейчика. Руководитель и главный редактор Издательского дома "Первое сентября", профессор Lesley University (Cambridge, MA, USA), основатель проекта "Школа цифрового века".

— иерей Андрей Постернак. Директор Свято-Петровской школы (традиционная гимназия). Декан историко-филологического факультета ПСТГУ.

— Павлов Андрей Викторович. Руководитель Федерального ресурсного центра дополнительного образования социально-гуманитарной направленности ФГБУК "ВЦХТ" Министерства Просвещения России.

— Иерей Дионисий Левин. Директор НФ "Детский епархиальный образовательный центр".

Онлайн-трансляция круглого стола будет идти в сети интернет в группах Вконтакте.

Кроме того, по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия с 26 по 31 марта с 10:00 до 20:00 в Павильоне № 57 на ВДНХ в рамках открытой экспозиции "Просвещение" пройдет серия мастер-классов от педагогов Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр".

Мастер-классы пройдут в рамках проекта "Содействие в развитии центров дополнительного образования при религиозных организациях", который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

Ведущие мастер-классов:

— Мальцева Ирина Николаевна, учебный филиал (УФ) "Воскресение" г. о. Самара с вязанием различных сувениров из пряжи;

— Пономарева Ольга Петровна и Кузнецова Мария Владимировна из учебного филиала "Тольяттинский" при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, г. Тольятти выступят с мастер-классами по росписи на деревянных спилах, а также с созданием букета из гофрированной бумаги;

— Юрченко Ольга Владимировна, УФ "София" с двумя мастер-классами: создание подвижной фигурки ангела из картона и гном на пенечке из ферта и шерсти;

— Уварова Юлия Сергеевна, УФ "Отечество", покажет процесс создания расписной бабочки из картона и лоскутного коня "Конь-огонь".

— Шемонаева Ольга Юрьевна, УФ "Отрадненский", мастер-класс по созданию весенней открытки нетрадиционными техниками рисования.