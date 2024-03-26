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Облправительство Власть и политика

Губдума согласовала Ольгу Крикову на пост главы Счетной палаты

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за досрочное сложение полномочий главы региональной Счетной палаты с Елены Дубровой.

Голосование прошло по заявлению самой Дубровой.

Также депутаты по представлению губернатора Дмитрия Азарова согласовали назначение председателем Счетной палаты Ольги Криковой с 27 марта.

По обоим вопросам были приняты единогласные решения.

Ольга Крикова до последнего времени занимала пост первого замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области. До этого она возглавляла региональное управление Федеральной налоговой службы.

Напомним, Елена Дуброва проходит обвиняемой по уголовному делу о превышении полномочий. Сообщалось, что при проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества. Однако, по версии следствия, руководство Счетной палаты поручило подчиненным скрыть нарушения. Сейчас дело Дубовой рассматривается в суде.

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