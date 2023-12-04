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Суды Происшествия

Силовики предоставили суду прослушки разговоров главы Счетной палаты Елены Дубровой

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 декабря, суд Ленинского района Самары изучил доказательства по делу председателя Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой. Чиновницу обвинили по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов").

Фото: Ксения Штефан

Напомним, со 2 февраля по 11 февраля 2021 г. при проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества и сообщили руководству. Однако, по версии следствия, руководство Счетной палаты поручило подчиненным скрыть нарушения.

30 января 2023 г. в ГСУ ГУ МВД по Самарской области создали группу для расследования дела о превышении полномочий. Привлекают по нему Елену Дуброву. Она признала вину.

Также, по данным полиции, у Дубровой изъяли 1250 предметов, "похожих на патроны". По этому факту возбудили еще одно уголовное дело.

Главу Счетной палаты отправили под домашний арест на время разбирательства. Санкции вмененных ей статей УК предусматривают реальное лишение свободы.

4 декабря Елена Дуброва пришла в суд в сопровождении адвоката по фамилии Гладких. Еще один защитник — Черный — в этот день в зал суда не явился. Елена Дуброва вела себя спокойно и скромно.

Гособвинитель зачитал доказательства. Так, тома уголовного дела содержат копии документов об утверждении регламента и внесении изменений в регламент работы Счетной палаты Самарской области, отчет о проверке Службы транспортного обеспечения, должностные регламенты инспектора и аудитора Счетной палаты, отчеты осмотров телефонов и фототаблицы, данные о переписках в мессенджерах. Кроме того, в деле есть несколько протоколов обысков.

Как стало известно, обыски проводили в самой Счетной палате, а также в имеющих отношение к семье Дубровой нескольких квартирах и домах в Кинеле и в Самаре на Девятой просеке. Изъяли компьютеры, деньги и документы, например, копии госконтрактов и мониторинга размещения госпрограмм. Кроме того, как сообщила суду гособвинитель, силовики проводили в отношении Дубровой оперативно-разыскное мероприятие "наблюдение" в помещениях Счетной палаты. В итоге тома уголовного дела содержат стенограммы и диск с записями разговоров Дубровой с разными людьми.

"Также у Дубровой обнаружены патроны пистолетные, сигнальные, плюс иные", — уточнила гособвинитель.

В судебном заседании стало известно, что сейчас наложен арест на имущество Дубровой.

Адвокат Гладких после заседания пояснил, что не может комментировать позицию защиты, в частности, версию о появлении у Дубровой патронов, в СМИ, уточнив, что именно по этому делу с него взяли подписку о неразглашении. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что родственники Дубровой служили в аппарате ГУ МВД по Самарской области. Отец трудился в штабе, а экс-супруг — в отделе УЭБиПК. Соответственно, в "народ" ушла версия, что собирать и хранить патроны могла не сама Дуброва.

Следующее заседание суда по делу главы Счетной палаты (а она остается в должности, судя по сайту управления) должно состояться 11 декабря. На него собираются пригласить свидетелей по фамилиям Носков и Данилова.

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