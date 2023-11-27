Глава Счетной палаты Самарской области пошла под суд

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Елены Дубровой — она занимала должность председателя Счетной палаты Самарской области. Ей предъявили итоговое обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия или боеприпасов").
Со 2 февраля по 11 февраля 2021 г. при проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества и сообщили руководству. Однако, по версии правоохранителей, руководство Счетной палаты поручило подчиненным скрыть нарушения.
30 января 2023 г. в ГСУ ГУ МВД по Самарской области создали следственную группу для расследования дела о превышении полномочий. Привлекают по нему Елену Дуброву. Она признала вину.
Также, по данным полиции, у Дубровой изъяли 1250 предметов, "похожих на патроны". По этому факту возбудили еще одно уголовное дело.
Как уточнили в суде Ленинского района, дело Дубровой в ноябре начал рассматривать судья Иван Бедняков. Санкции вмененных ей статей УК предусматривают реальное лишение свободы.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...