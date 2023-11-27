Глава Счетной палаты Самарской области пошла под суд

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Елены Дубровой — она занимала должность председателя Счетной палаты Самарской области. Ей предъявили итоговое обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия или боеприпасов").

Со 2 февраля по 11 февраля 2021 г. при проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества и сообщили руководству. Однако, по версии правоохранителей, руководство Счетной палаты поручило подчиненным скрыть нарушения.

30 января 2023 г. в ГСУ ГУ МВД по Самарской области создали следственную группу для расследования дела о превышении полномочий. Привлекают по нему Елену Дуброву. Она признала вину.

Также, по данным полиции, у Дубровой изъяли 1250 предметов, "похожих на патроны". По этому факту возбудили еще одно уголовное дело.

Как уточнили в суде Ленинского района, дело Дубровой в ноябре начал рассматривать судья Иван Бедняков. Санкции вмененных ей статей УК предусматривают реальное лишение свободы.