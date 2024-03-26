Исследование ПСБ и НАФИ: работодатели ИТ-индустрии чаще других стимулируют своих сотрудников к созданию семьи и рождению детей

Большинство работающих россиян (65%) уверены, что качественные меры корпоративной поддержки семейных сотрудников могут повлиять на желание женщины завести ребенка. Сегодня какую-либо дополнительную помощь семейным сотрудникам оказывают 54% российских работодателей, чаще всего это компании в ИТ-сфере (71%) и крупный бизнес (62%). Наиболее распространенные практики поддержки — это подарки или денежные выплаты перед 1 сентября, Новым годом и другими праздниками (15%), а также пособия при рождении ребенка (13%).
В России с 2025 года запустят новый национальный проект "Семья". Он предусматривает дополнительные 75 млрд рублей финансирования для регионов, где коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по стране. Средства планируют направить, прежде всего, на помощь многодетным семьям. Российские коммерческие и государственные организации подключаются к решению демографического вопроса, выделяя дополнительные ресурсы на помощь работникам, у которых есть дети. ПСБ и аналитический центр НАФИ выяснили, какие корпоративные меры поддержки наиболее популярны сегодня. Подробности — в новом исследовании.
Запрос россиян на поддержку работодателем семей с детьми
Большая часть трудоустроенных россиян (65%) убеждена, что поддержка работодателем семей с детьми может положительно сказаться на их репродуктивных планах. Предоставление такой поддержки в целом важно для 67% трудоустроенных жителей России еще на стадии выбора работодателя. Наиболее значим этот аспект для тех, у кого уже есть дети школьного возраста (77%), опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (74%) и женщин (73%).
Четверть работающих россиян (25%) считают, что меры корпоративной поддержки должны предоставляться в первую очередь сотрудникам с детьми возрасте от 1 года до 3 лет — когда ребенок еще не может оставаться на полный день в детском саду. Чуть меньшая доля опрошенных — 22% — считают, что помощь нужна родителям школьников, в частности, из-за необходимости обеспечить им присмотр во время длительных летних каникул.
Еще 18% российских работников выступают за первостепенное содействие семьям с дошкольниками от 4 до 7 лет.
Необходимость помощи беременным женщинам, родителям новорожденных и детей до 1 года отмечают по 9% опрошенных.
Мужчины чаще подчеркивают важность дополнительной поддержки беременных (11% против 6% среди женщин) и мам в первый год жизни ребенка (11% против 7% среди женщин).
Корпоративные практики поддержки семей с детьми
Более половины трудоустроенных россиян (54%) отметили, что их работодатель оказывает помощь сотрудникам с детьми. В большинстве случаев это компании в ИТ-сфере (71%) и крупные предприятия (62%).
Самая распространенная корпоративная практика — это подарки детям или денежные выплаты сотрудникам с детьми перед 1 сентября, Новым годом и другими праздниками (15%). Также популярна в российских компаниях финансовая поддержка работника при рождении ребенка (13%).
Среди других практик:
- содействие в организации летнего отдыха ребенка или компенсация затрат на него. Введена в 10% компаний;
- корпоративные мероприятия с участием детей, билеты на спектакли, утренники и др. — 9%;
- возможность гибридной или удаленной занятости для женщин с детьми (8%);
- компенсации за медицинские расходы (8%);
- предоставление дополнительных отпускных в связи с семейными обстоятельствами (8%);
- компенсации образовательных услуг и няни для детей сотрудников (по 4%).
Исследование показало, что полностью удовлетворены существующими мерами поддержки сотрудников с детьми со стороны работодателя 23% работающих россиян. В то же время 74% опрошенных либо не имеют таких мер поддержки (46%), либо считают их недостаточными (28%).
Выше всего удовлетворенность существующими мерами корпоративной поддержки семейных сотрудников у молодых мужчин и людей, работающих в компаниях с развитой корпоративной социальной ответственностью. Ниже — у работников сферы транспорта, здравоохранения и торговли. В этих отраслях реже всего поддержка семей с детьми встроена в корпоративную культуру.
Ольга Ерёменко, вице-президент — руководитель центра корпоративной социальной ответственности ПСБ:
"Исходя из данных опроса, мы можем говорить о большом потенциале для увеличения вклада работодателей в достижение целей демографической политики. Другой вывод — очевидно, что российские работодатели — как из частного, так и государственного сектора, — все активнее подключаются к программам поддержки семей, выделяя дополнительные ресурсы на помощь работникам, у которых есть дети, формируя корпоративные демографические программы и тем самым способствуя повышению рождаемости в стране. Один из приоритетов ПСБ как социально ответственного работодателя — корпоративная демографическая политика, поддержка материнства, отцовства и детства. Мы создаем условия для баланса между работой и семьей, поддерживаем сотрудников с детьми и делимся лучшими практиками корпоративной демографической политики с профессиональным сообществом, вносим предложения на рассмотрение органов государственной власти, активно участвуем в подготовке рекомендательного корпоративного демографического стандарта, который будет предложен к внедрению в российских компаниях, и рассчитываем таким образом обеспечить повышение уровня социальной защищенности сотрудников российских компаний".
Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ:
"Бизнес обладает высоким ресурсным потенциалом, чтобы разделить с государством ответственность за решение национального демографического вопроса — сбережения российского населения, формирования и развития человеческого капитала. Таким инструментом может стать стандартизированная семейная политика компаний, выраженная в виде практик материальной и нематериальной поддержки как семейных сотрудников, так и будущих родителей. Но, безусловно, диалог с бизнесом относительно внедрения и расширения мер подобной корпоративной поддержки должен базироваться на данных о том, какие выгоды — финансовые, имиджевые, производственные — подобные практики могут принести компании.
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что соблюдение компанией принципов социальной ответственности в отношении сотрудников повышает их удовлетворенность и лояльность, укрепляет имидж работодателя, положительно сказывается на трудовой вовлеченности персонала, снижении текучки кадров, повышении общей производительности. А говоря о женщинах, их уверенность в гарантированной дополнительной материальной поддержке и обеспечении комфорта для осуществления трудовой деятельности (удалённый и гибкий формат занятости, гибкий формат отпусков и т. д.) снижает степень неопределенности, тревожности при планировании рождения ребенка".
Методология: всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2024 г. Опрошены 1500 работающих россиян возрастом от 18 лет из всех регионов РФ. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.
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