Двое взрослых и двое детей пострадали от отравления угарным газом в Самаре

В воскресенье, 24 марта, в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Советском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

В результате происшествия погибших нет, но пострадали четыре человека: 39-летний мужчина, 40-летняя женщина и девочки в возрасте восьми и четырех лет. После медицинского обследования женщина и дети были направлены на амбулаторное лечение, а мужчина госпитализирован в медучреждение.

Предварительной причиной происшествия в региональном управлении МЧС России называют отсутствие обратной тяги в дымоходе и призывают жителей области регулярно проверять газовое оборудование, вызывая специалистов газовой службы.