Двое взрослых и двое детей пострадали от отравления угарным газом в Самаре

В воскресенье, 24 марта, в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Советском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.
В результате происшествия погибших нет, но пострадали четыре человека: 39-летний мужчина, 40-летняя женщина и девочки в возрасте восьми и четырех лет. После медицинского обследования женщина и дети были направлены на амбулаторное лечение, а мужчина госпитализирован в медучреждение.
Предварительной причиной происшествия в региональном управлении МЧС России называют отсутствие обратной тяги в дымоходе и призывают жителей области регулярно проверять газовое оборудование, вызывая специалистов газовой службы.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!