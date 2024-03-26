За неделю в Самаре восемь человек пострадали от схода снега с крыш домов

За неделю, с 18 по 25 марта, в Самаре зафиксировано четыре случая схода наледи с крыш многоквартирных жилых домов в Промышленном, Кировском и Советском районах, в результате пострадали восемь человек, в том числе пять детей, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
После медицинского осмотра четверо пострадавших — две женщины в возрасте 68 и 23 лет и два мальчика, одному из которых 10 лет, а второму четыре года — направлены на амбулаторное лечение.
И четыре человека: 39-летняя женщина, шестилетняя девочка и мальчики в возрасте 11 и четырех лет госпитализированы в медицинские учреждения Самары.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!