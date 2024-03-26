За неделю в Самаре восемь человек пострадали от схода снега с крыш домов

За неделю, с 18 по 25 марта, в Самаре зафиксировано четыре случая схода наледи с крыш многоквартирных жилых домов в Промышленном, Кировском и Советском районах, в результате пострадали восемь человек, в том числе пять детей, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

После медицинского осмотра четверо пострадавших — две женщины в возрасте 68 и 23 лет и два мальчика, одному из которых 10 лет, а второму четыре года — направлены на амбулаторное лечение.

И четыре человека: 39-летняя женщина, шестилетняя девочка и мальчики в возрасте 11 и четырех лет госпитализированы в медицинские учреждения Самары.