ДТП с грузовиком и газопроводом в Нефтегорском районе оставило без газа более 40 частных домов

Во вторник, 26 марта, в 21:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о наезде грузового автомобиля на газопровод низкого давления диаметром 80 мм (сети ООО "СВГК") на ул. Советская в селе Зуевка Нефтегорского района. Об этом сообщили в пресс-службе Управления
На время проведения работ без газоснабжения и теплоснабжения остались потребители 40 частных жилых домов, в которых проживает 80 человек. Газоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.
Планируемое время восстановления газоснабжения — 16:00 27 марта.
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На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки