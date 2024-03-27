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Происшествия

ДТП с грузовиком и газопроводом в Нефтегорском районе оставило без газа более 40 частных домов

ЗУЕВКА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 марта, в 21:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о наезде грузового автомобиля на газопровод низкого давления диаметром 80 мм (сети ООО "СВГК") на ул. Советская в селе Зуевка Нефтегорского района. Об этом сообщили в пресс-службе Управления

На время проведения работ без газоснабжения и теплоснабжения остались потребители 40 частных жилых домов, в которых проживает 80 человек. Газоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Планируемое время восстановления газоснабжения — 16:00 27 марта.

Гид потребителя

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