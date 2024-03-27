ДТП с грузовиком и газопроводом в Нефтегорском районе оставило без газа более 40 частных домов

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Во вторник, 26 марта, в 21:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о наезде грузового автомобиля на газопровод низкого давления диаметром 80 мм (сети ООО "СВГК") на ул. Советская в селе Зуевка Нефтегорского района. Об этом сообщили в пресс-службе Управления