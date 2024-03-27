В Роспотребнадзоре оценили ситуацию по бешенству животных в Самарской области как напряженную

Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Самарской области сохраняется напряженной, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Это подтверждается выявлением случаев бешенства среди животных, стабильно высокой регистрацией числа лиц, пострадавших от повреждений, нанесенных животными, высоким числом лиц, отказавшихся или самовольно прекративших курс антирабических прививок.

По данным ведомства, за январь–февраль 2024 г. от повреждений, нанесенных животными, в Самарской области пострадали 1250 человек, что на12,8% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Дети до 14 лет составили 15,5% от общего числа пострадавших, что на 2,8% меньше значений аналогичного периода 2023 г.

Наибольшее количество повреждений нанесено безнадзорными собаками — 48,3%, домашними собаками и кошками — 22,2% и 18,6% соответственно, в меньшей степени — безнадзорными кошками — 7,5%, дикими животными — 2,6% и сельскохозяйственными животными — 0,6%.

"Ежегодно в области регистрируются случаи заболевания бешенством среди домашних, диких и сельскохозяйственных животных. За январь–март 2024 года зарегистрирован 21 случай бешенства среди животных. Эпизоотологическое неблагополучие было отмечено на 13 административных территориях области. В структуре подтвержденного бешенства 38,1% составляют дикие животные (лисы), 42,9% — домашние животные (кошки, собаки); 19% — сельскохозяйственные животные", - сообщили в ведомстве.