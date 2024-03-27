В Роспотребнадзоре оценили ситуацию по бешенству животных в Самарской области как напряженную

Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Самарской области сохраняется напряженной, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Это подтверждается выявлением случаев бешенства среди животных, стабильно высокой регистрацией числа лиц, пострадавших от повреждений, нанесенных животными, высоким числом лиц, отказавшихся или самовольно прекративших курс антирабических прививок.
По данным ведомства, за январь–февраль 2024 г. от повреждений, нанесенных животными, в Самарской области пострадали 1250 человек, что на12,8% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Дети до 14 лет составили 15,5% от общего числа пострадавших, что на 2,8% меньше значений аналогичного периода 2023 г.
Наибольшее количество повреждений нанесено безнадзорными собаками — 48,3%, домашними собаками и кошками — 22,2% и 18,6% соответственно, в меньшей степени — безнадзорными кошками — 7,5%, дикими животными — 2,6% и сельскохозяйственными животными — 0,6%.
"Ежегодно в области регистрируются случаи заболевания бешенством среди домашних, диких и сельскохозяйственных животных. За январь–март 2024 года зарегистрирован 21 случай бешенства среди животных. Эпизоотологическое неблагополучие было отмечено на 13 административных территориях области. В структуре подтвержденного бешенства 38,1% составляют дикие животные (лисы), 42,9% — домашние животные (кошки, собаки); 19% — сельскохозяйственные животные", - сообщили в ведомстве.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.