Движение троллейбусов в Самаре возобновлено

Движение троллейбусов в Самаре, которое было приостановлено из-за дождя, возобновлено, сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, из-за обильных осадков произошло отключение напряжения в контактной сети на Московском шоссе от ул. Революционной до Центрального автовокзала в оба направления.