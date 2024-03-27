Николай Ренц прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Тольятти

Мэр Тольятти Николай Ренц прокомментировал ситуацию с подтоплениями на дорогах города. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Вследствие того, что идет дождь, у нас активно стаял снег за эти дни. Соответственно, объем ливневых вод превысил средние значения в несколько раз", - пояснил он.

Глава Тольятти дал оценку ситуации в трех районах. Так, по его словам, в Комсомольском районе все относительно спокойно: "Есть подтопление на улице Никонова, но оно не критично, поскольку в прошлом году мы предприняли меры по отводу воды на прилегающую территорию, которая не эксплуатируется. В Центральном районе обстановка тоже относительно спокойная: пруды накопители у нас не наполнены, они прочищены, и "ПО КХ г. о.Тольятти" контролирует ситуацию. Видимых подтоплений, которые мешают гражданам передвигаться по району, нет".

Наиболее остро, по словам Николая Ренца, проблема стоит в Автозаводском районе.

"В Автозаводском, казалось бы, канализованном, районе, все подтопления, которые мы наблюдаем, происходят из-за того, что практически вся ливневка находится на подпоре — из дождеприемников идет вода. Это означает, что коллектор переполнен и не успевает отводить воду", - констатировал он.

Ливневая канализация, как уточнил градоначальник, принадлежит АО "ТЕВИС", который ее обслуживает. Сейчас специалисты локально прочищают свои сети, аварийные бригады проезжают по критичным участкам, откачивают и пробивают от грязи подводящие и отводящие сети от коллекторов. У них есть техника, которая позволяет это делать.

"Более того, на этот год АО "ТЕВИС" запланировало мероприятия по модернизации ливневой системы, особенно на участке ул. Дзержинского и ул. Юбилейной. Там очень узкое горлышко, куда попадает вода с улиц Юбилейной, Офицерской и Дзержинского, и ливневка не справляется. В этом году специалисты сделают дублирующий коллектор, который запустят в мае, это должно решить вопрос с подтоплениями. В остальном, мы столкнулись с большим объемом воды, который образовался на дорожном полотне. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме", - заключил мэр Тольятти.