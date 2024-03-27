16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обработают от вредителей почти 12 тыс. га леса Работники Новокуйбышевского НПЗ отмечены дипломами регионального проекта "ЭкоРавновесие" В Самарской области стартует всероссийский эко-марафон "Переработка" Время — метрополитена: "Нам очень нужно метро!" Позиции расходятся: директор "Самарской Луки" рассказал о проекте дороги до Подгор

Экология Общество

В Самарской области обработают от вредителей почти 12 тыс. га леса

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области начинается подготовка к обработке леса от вредителей.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сохранение природных богатств для будущих поколений — одна из важнейших задач правительства области и всего общества. На это направлена реализация национального проекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона для предотвращения ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда запланировало авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11,8 тыс. гектаров. Обработка пройдет на территории пяти лесничеств: Красноярского, Ново-Буянского, Ставропольского, Рачейского и Шигонского.

Благодаря лесопатологическому мониторингу было выявлено, что очаг шелкопряда непарного составляет 7,7 тыс. га, очаг пилильщика-ткача звездчатого — более 4 тыс. гектаров.

"Ежегодно министерство совместно с федеральным центром защиты леса и департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проводит контроль за выполнением работ по борьбе с вредителями лесов нашего региона. В прошлом году эффективность обработки в очаге шелкопряда непарного составила более 76%, а в очаге пилильщика-ткача звездчатого более 90%. Всего авиационным и наземным способом было обработано более 27 тысяч гектаров", — комментирует руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минлесхоза Самарской области Евгений Пенин.

В 2024 году министерству при защите бюджетных проектировок на мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов предусмотрено 24 млн руб. из федерального бюджета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31