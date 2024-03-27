В Самарской области обработают от вредителей почти 12 тыс. га леса

В Самарской области начинается подготовка к обработке леса от вредителей.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сохранение природных богатств для будущих поколений — одна из важнейших задач правительства области и всего общества. На это направлена реализация национального проекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона для предотвращения ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда запланировало авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11,8 тыс. гектаров. Обработка пройдет на территории пяти лесничеств: Красноярского, Ново-Буянского, Ставропольского, Рачейского и Шигонского.

Благодаря лесопатологическому мониторингу было выявлено, что очаг шелкопряда непарного составляет 7,7 тыс. га, очаг пилильщика-ткача звездчатого — более 4 тыс. гектаров.

"Ежегодно министерство совместно с федеральным центром защиты леса и департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проводит контроль за выполнением работ по борьбе с вредителями лесов нашего региона. В прошлом году эффективность обработки в очаге шелкопряда непарного составила более 76%, а в очаге пилильщика-ткача звездчатого более 90%. Всего авиационным и наземным способом было обработано более 27 тысяч гектаров", — комментирует руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минлесхоза Самарской области Евгений Пенин.

В 2024 году министерству при защите бюджетных проектировок на мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов предусмотрено 24 млн руб. из федерального бюджета.