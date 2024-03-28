АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию еще двух новых названий автомобилей — Ursus и Terum, пишет autonews.ru.
В заявке отмечается, что данные названия могут использоваться не только для легковых автомобилей, но и для более широкого круга продукции автозавода, в том числе запасных частей, комплектующих, игрушечных машин и конструкторов, а также услуг по обслуживанию — от автомойки и полировки до тюнинга и восстановления двигателей.
"Мы патентуем заранее названия для новых автомобилей, которые планируем выпускать в рамках партнерских проектов. Не факт, что все они будут использованы", — пояснили в пресс-службе "Автоваза".
По своей структуре эти названия отличаются от традиционных наименований автомобилей марки. Сейчас названия всех моделей женского рода и оканчиваются на "а". Новинка завода, премьера которой состоится на ПМЭФ в этом году, также имеет название женского рода — Iskra. Исключением была только модель Lada X-Ray.
Ранее АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков: Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Эти названия могут быть использованы для будущих моделей бренда.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы