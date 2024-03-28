АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию еще двух новых названий автомобилей — Ursus и Terum, пишет autonews.ru.

В заявке отмечается, что данные названия могут использоваться не только для легковых автомобилей, но и для более широкого круга продукции автозавода, в том числе запасных частей, комплектующих, игрушечных машин и конструкторов, а также услуг по обслуживанию — от автомойки и полировки до тюнинга и восстановления двигателей.

"Мы патентуем заранее названия для новых автомобилей, которые планируем выпускать в рамках партнерских проектов. Не факт, что все они будут использованы", — пояснили в пресс-службе "Автоваза".

По своей структуре эти названия отличаются от традиционных наименований автомобилей марки. Сейчас названия всех моделей женского рода и оканчиваются на "а". Новинка завода, премьера которой состоится на ПМЭФ в этом году, также имеет название женского рода — Iskra. Исключением была только модель Lada X-Ray.

Ранее АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков: Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Эти названия могут быть использованы для будущих моделей бренда.