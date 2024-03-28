В Кинеле будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве с соцвыплатми

В Кинеле передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2018 по 2022 гг. обвиняемая предоставила в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану предпринимательского проекта: Типография "Полиграфия", необходимого для осуществления типографских услуг, получив социальную выплату в размере более 300 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

"Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — говорится в сообщении ведомства.