В Кинеле будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве с соцвыплатми

В Кинеле передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2018 по 2022 гг. обвиняемая предоставила в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану предпринимательского проекта: Типография "Полиграфия", необходимого для осуществления типографских услуг, получив социальную выплату в размере более 300 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.
"Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — говорится в сообщении ведомства.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎