Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт

С начала года в Самарской области социальной помощью государства в виде социального контракта уже смогли воспользоваться более 1,5 тысяч человек, а в прошлом году на территории региона было заключено почти 7 тысяч социальных контрактов. Причем чаще всего они оформлялись на открытие или развитие собственного дела.
Напомним, что социальный контракт — это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам для повышения уровня доходов. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий и помощь специалистов при его реализации.
В семье Анастасии и Руслана Куликовых из Хворостянского района подрастает двое детей — третьеклассница Арина и четырехлетний Артем. Анастасия — самозанятая, ее супруг работает механизатором в крестьянско-фермерском хозяйстве. В семейном хозяйстве уже есть корова и другие сельхозживотные, теплица помогает выращивать овощи и ягоды. Поэтому супруги задумались о возможности переработки мяса. Реализовать задуманное помог социальный контракт.
Вначале Анастасия зарегистрировалась в качестве самозанятой, потом обратилась в управление социальной защиты населения по месту жительства с идеей организовать свой коптильный миницех и оформила социальный контракт. На полученные по соцконтракту средства она приобрела коптильный шкаф с дымогенератором и профессиональные клетки для выращивания бройлеров.
"Моя домашняя коптильня работает стабильно с августа месяца, почти каждый день. За это время я вышла на уровень дохода, который раньше не могла заработать на прошлой работе. Продукцию делаю, как для себя, так и для родственников, а теперь еще и для жителей близлежащих районов. Такая поддержка очень помогла моей семье. Теперь у нас появилась возможность развиваться дальше. Ведь совершенно новое для нас дело стало не только очень интересным, но и открыло новые возможности", — делится Анастасия Куликова.
Социальный контракт можно заключить по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства, мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации.
"По нашему району за прошлый год около 60 семей заключили социальный контракт. На самом деле такая мера поддержки очень эффективна и востребована. Тем более в этом году, в Год семьи, процедура заключения социального контракта значительно упрощена. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал "Госуслуги" с минимальным набором документов", — поясняет Людмила Абушаева, руководитель управления социальной защиты населения по Хворостянскому району ГКУ СО "Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа".
Самарская область в числе первых российских регионов, где начала предоставляться такая мера поддержки, как социальный контракт. Сейчас эта соцпомощь оказывается в рамках национального проекта "Демография", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.
Эффективность и востребованность этой меры поддержки неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Государство помогает людям, которые, в том числе, хотят открыть свое дело. Это старый разговор, что лучше — дать удочку либо рыбу. Вот здесь государство дает удочку", — ранее отмечал Глава региона.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.