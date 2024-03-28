В Самарской области заключены все контракты на ремонт дорог в рамках национального проекта

В Самарской области завершена контрактация всех объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президент РФ Владимира Путина. Своевременное заключение контрактов на проведение дорожных работ — одно из требований национального проекта. Завершить эту работу необходимо до 1 апреля 2024 года.

Благодаря своевременной контрактации дорожные предприятия заранее могут спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, подготовить к работе асфальтобетонные заводы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

Напомним, что в 2024 году в Самарской области предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.

Ремонт региональных трасс в 2024 году запланирован в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Красноярском, Хворостянском, Большеглушицком, Кинельском, Богатовском, Красноармейском, Пестравском, Шенталинском, Елховском, Ставропольском, Нефтегорском, Алексеевском и Похвистневском районах. В рамках проведения работ по капитальному ремонту дорог в черте 8-ми населенных пунктов предусмотрено строительство тротуаров и улично-дорожного освещения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах нацпроекта проведут работы по установке современных светофорных объектов, обустройству пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, устройству барьерного ограждения, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, замене дорожных знаков, нанесению новой дорожной разметки с учетом требований ГИБДД по организации дорожного движения.

В Самаре комплексный ремонт "от фасада до фасада" запланирован на трех участках дорог — по улицам Чернореченской на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов и Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновской. В перечень объектов ремонта 2024 года в Тольятти вошли участки улиц Новозаводской, Революционной, Комзина, Мира, 40 лет Победы и Лесопаркового шоссе.

Работы на объектах нацпроекта планируется начать в апреле, после наступления благоприятных погодных условий. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.