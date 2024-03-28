16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области заключены все контракты на ремонт дорог в рамках национального проекта В Самарской области благодаря нацпроекту отремонтируют дороги к туристическим объектам В Самарской области после надвижки последнего пролета моста через Волгу началось устройство подходов В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс "Самаратрансстрой" получил миллиардный подряд на ремонт дороги "Самара - Ульяновск"

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области заключены все контракты на ремонт дорог в рамках национального проекта

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области завершена контрактация всех объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президент РФ Владимира Путина. Своевременное заключение контрактов на проведение дорожных работ — одно из требований национального проекта. Завершить эту работу необходимо до 1 апреля 2024 года.

Благодаря своевременной контрактации дорожные предприятия заранее могут спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, подготовить к работе асфальтобетонные заводы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

Напомним, что в 2024 году в Самарской области предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.

Ремонт региональных трасс в 2024 году запланирован в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Красноярском, Хворостянском, Большеглушицком, Кинельском, Богатовском, Красноармейском, Пестравском, Шенталинском, Елховском, Ставропольском, Нефтегорском, Алексеевском и Похвистневском районах. В рамках проведения работ по капитальному ремонту дорог в черте 8-ми населенных пунктов предусмотрено строительство тротуаров и улично-дорожного освещения.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах нацпроекта проведут работы по установке современных светофорных объектов, обустройству пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, устройству барьерного ограждения, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, замене дорожных знаков, нанесению новой дорожной разметки с учетом требований ГИБДД по организации дорожного движения.

В Самаре комплексный ремонт "от фасада до фасада" запланирован на трех участках дорог — по улицам Чернореченской на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов и Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновской. В перечень объектов ремонта 2024 года в Тольятти вошли участки улиц Новозаводской, Революционной, Комзина, Мира, 40 лет Победы и Лесопаркового шоссе.

Работы на объектах нацпроекта планируется начать в апреле, после наступления благоприятных погодных условий. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31