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Статус социального предприятия открывает доступ к специальным мерам поддержки

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприниматели Самарской области могут получить статус социального предприятия и пользоваться специальным комплексом мер поддержки. Заявления на получение статуса соцпредприятия субъекты МСП могут подавать до конца 2024 года. Об этом рассказали в областном Минэкономразвития.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Меры поддержки предусмотрены и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.

К социальным предприятиям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан; реализуют товары и услуги, произведенные гражданами этих категорий или для них; представители МСП, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества; а также индивидуальные предприниматели — инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность без привлечения работников.

"Социальный бизнес — это развитие своего дела не только ради получения прибыли, но и для решения важных социальных задач. Именно поэтому мы постоянно работаем над расширением инструментов поддержки этой особой категории предпринимателей. Это налоговые льготы, микрозаймы по минимальным ставкам, грантовая поддержка и многое другое, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Статус социального предприятия получила спортивная студия "Солнце" из Отрадного. Владелец и руководитель студии Ирина Денисова своей работой прививает любовь к спорту у детей и взрослых, помогает им укрепить здоровье. Бизнес-леди всю жизнь занимается спортом. Для открытия своего дела она окончила тренерские курсы и запустила работу студии фитнеса, гимнастики и йоги. В этом году женщина планирует принять участие в конкурсе грантов для социальных предпринимателей.

"Сначала у нас была одна группа из 10 человек. Сейчас занимаются 50 человек, понемногу растем. Я создавала студию занятий с оздоровительным эффектом. Не ради медалей любой ценой, а ради крепкого здоровья", — отметила Ирина Денисова.

Подробная информация о перечне необходимых документов, а также порядке признания субъекта МСП социальным предприятием также размещена на сайте  министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Получить консультацию по вопросам получения статуса социального предприятия и подаче документов можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. И по телефону "горячей линии" для МСП: 8-800-300-63-63.

Также можно обратиться в Информационно-консалтинговое агентство Самарской области по тел. (846)2540971 или по адресу электронной почты: info@ikaso63.ru.

Ознакомиться с перечнем инструментов поддержки для социальных предпринимателей можно на едином портале господдержки mybiz63.ru.

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