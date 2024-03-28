На р. Волга у Самары ледокол пробивает путь к Рождествено

Теплоход "Портовый-13" начал ледокольную операцию для обеспечения навигации между Самарой и с. Рождествено.

Судно отправилось к остановочному пункту пос. Подголятино. В первое время именно до этого пункта будут курсировать речные суда.

Затем "Портовый-13" будет вести работы в Рождественской Воложке у с. Рождествено для обеспечения пассажирской и грузовой навигации.