Стало известно расписание судов из Самары до Подголятино

Министерство транспорта Самарской области опубликовало расписание движения судов на пригородном маршруте "Самара — Подголятино".

Напомним, с 28 марта из Самары до Подголятино начали курсировать "ОМы".

Из Самары суда будут отправляться в 6:00, 8:00 (Проран), 14:00, 16:00 (Проран), 19:00, а прибывать в Подголятино в 6:45, 8:45, 14:45, 16:45, 19:45.

"В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения", — отмечается в сообщении.