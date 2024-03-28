В Самаре автобусы №№ 26,32,36 и 66 вернулись на маршрут

Автобусы №№ 2,32,36 и 66, несколько месяцев курсирующие по временной схеме, вернулись на маршрут, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

"Ремонтные работы по ул. Таганская/ООТ"пос.Водников" в оба направления завершены.

Автобусы маршрутов №№ 26, 32, 36, 66, следовавшие по ул. Таганской, ул. Енисейской, ул. Лысвенской, ул. Барнаульской, ул. Снежной, вернулись на маршрут", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце января сообщалось, что ограничение движения на перекрестке улиц Таганской и Реактивной, связанное с работами в системе водоотведения, продлят до конца мая 2024 года