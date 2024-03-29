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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали парня, насмерть забившего собутыльника

СЫЗРАНЬ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 26 марта текущего года подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире по месту жительства своего 64-летнего знакомого. В какой-то момент между ними произошла ссора и обоюдная драка, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", — уточняют в региональном СУ СК РФ.

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