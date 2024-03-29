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Общество

В Самаре состоится онлайн-лекторий "Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 марта, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится 7 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство".

Спикеры расскажут об особенностях спортивной фотографии, съемок природы и животных объектов, макрофотографии, художественной фотографии. Расскажут об основных правилах съемок в тех или иных жанрах. Покажут работы известных фотографов, а также авторские работы.

В качестве спикеров выступят: член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России; руководитель фото-службы редакции "КоммерсантЪ-Волга" ИД "КоммерсантЪ", победитель конкурса "Золотое перо Губернии", лауреат IV Международного журналистского конкурса "Репортаж, изменивший судьбу" в номинации "Фоторепортаж" (Москва), призер Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия наших побед" (Сочи) в номинации "Лучший фоторепортаж" среди региональных СМИ, победитель Всероссийского конкурса проф. мастерства для журналистов и СМИ в сфере культуры "Искусный глагол" имени В. Ю. Матвеева в номинации "Фотография" Юрий Стрелец; секретарь Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, биолог, педагог, психолог; фотопутешественник, победитель всероссийского конкурса "Стихии науки", финалист Всероссийского конкурса "Самарский взгляд — Россия" Наталья Шинкевич; фотохудожник, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России; Фотограф Года BICFP 2022 — обладатель GRAN PRIX, лауреат всероссийских и международных фотофестивалей и премий ("АРГУС-2023. Фотография среди искусств", "ОБЪЕКТИВно о детях", "BICFP", "Отцы и дети" и др.), финалист XXVII Областного фестиваля фотографии им. А. О. Карелина и М. П. Дмитриева, "Самарский взгляд — Россия", и др. Елена Фомина; руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России, координатор работы с Фотообъединением СОО СЖР Елена Абкина.

Модератор — главный редактор "Свежей газеты. Культуры", председатель общественного совета федерального проекта "Добрые новости" Ирина Лукьянова.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239023.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 25 марта 2024 04:20 Данные об угрозах школам Самары после теракта в "Крокусе" прокомментировала Екатерина Мизулина

А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

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