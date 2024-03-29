В Самаре состоится онлайн-лекторий "Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство"

В пятницу, 29 марта, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится 7 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство".

Спикеры расскажут об особенностях спортивной фотографии, съемок природы и животных объектов, макрофотографии, художественной фотографии. Расскажут об основных правилах съемок в тех или иных жанрах. Покажут работы известных фотографов, а также авторские работы.

В качестве спикеров выступят: член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России; руководитель фото-службы редакции "КоммерсантЪ-Волга" ИД "КоммерсантЪ", победитель конкурса "Золотое перо Губернии", лауреат IV Международного журналистского конкурса "Репортаж, изменивший судьбу" в номинации "Фоторепортаж" (Москва), призер Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия наших побед" (Сочи) в номинации "Лучший фоторепортаж" среди региональных СМИ, победитель Всероссийского конкурса проф. мастерства для журналистов и СМИ в сфере культуры "Искусный глагол" имени В. Ю. Матвеева в номинации "Фотография" Юрий Стрелец; секретарь Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, биолог, педагог, психолог; фотопутешественник, победитель всероссийского конкурса "Стихии науки", финалист Всероссийского конкурса "Самарский взгляд — Россия" Наталья Шинкевич; фотохудожник, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России; Фотограф Года BICFP 2022 — обладатель GRAN PRIX, лауреат всероссийских и международных фотофестивалей и премий ("АРГУС-2023. Фотография среди искусств", "ОБЪЕКТИВно о детях", "BICFP", "Отцы и дети" и др.), финалист XXVII Областного фестиваля фотографии им. А. О. Карелина и М. П. Дмитриева, "Самарский взгляд — Россия", и др. Елена Фомина; руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России, координатор работы с Фотообъединением СОО СЖР Елена Абкина.

Модератор — главный редактор "Свежей газеты. Культуры", председатель общественного совета федерального проекта "Добрые новости" Ирина Лукьянова.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239023.