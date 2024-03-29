В Тольятти Chery Tiggo проехал на красный и столкнулся с Hyundai

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 марта, в Тольятти в ДТП попала водитель Chery Tiggo, проехавший на запрещающий сигнал светофора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области