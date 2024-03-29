Скоро начнется региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года"

10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года". Конкурс проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года семьи и в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей.
Главная задача конкурса — распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.
"Я уверен, что дружная семья является залогом единой и великой России. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе жили представители разных народов, много больших, счастливых семей", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время одной из встреч с многодетными семьями.
Конкурс "Семья года" проводится по пяти номинациям:
— Многодетная семья (семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) троих и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области);
— Молодая семья (семьи (возраст супругов — до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни);
— Сельская семья (семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей);
— Золотая семья России (семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия);
— Семья — хранитель традиций (семьи — хранители национальных и культурных традиций, исторической памяти, а также семьи, составляющие профессиональные династии).
Семьи Самарской области традиционно становятся победителями всероссийского конкурса "Семья года". Так, в прошлом году в номинации "Золотая семья России" победила семья Потаповых из Большеглушицкого района. Ранее победителями становились в номинациях "Сельская семья" семьи Антоновых из Кинель-Черкасского р. и Лысовых из Челно-Вершинского р., "Молодая семья" — семья Храмовых из Кинеля, "Многодетная семья" — семья Зубаревых из Самары, "Семья — хранитель традиций" — семья Талабаевых и Полубояровых и другие.
По информации областного министерства социально-демографической и семейной политики, итоги регионального конкурсного отбора будут подведены не позднее 10 июня 2024 года.
Подробные условия участия в конкурсе размещены на сайте.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.