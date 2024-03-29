Скоро начнется региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года"

10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года". Конкурс проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года семьи и в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей.

Главная задача конкурса — распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

"Я уверен, что дружная семья является залогом единой и великой России. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе жили представители разных народов, много больших, счастливых семей", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время одной из встреч с многодетными семьями.

Конкурс "Семья года" проводится по пяти номинациям:

— Многодетная семья (семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) троих и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области);

— Молодая семья (семьи (возраст супругов — до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни);

— Сельская семья (семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей);

— Золотая семья России (семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия);

— Семья — хранитель традиций (семьи — хранители национальных и культурных традиций, исторической памяти, а также семьи, составляющие профессиональные династии).

Семьи Самарской области традиционно становятся победителями всероссийского конкурса "Семья года". Так, в прошлом году в номинации "Золотая семья России" победила семья Потаповых из Большеглушицкого района. Ранее победителями становились в номинациях "Сельская семья" семьи Антоновых из Кинель-Черкасского р. и Лысовых из Челно-Вершинского р., "Молодая семья" — семья Храмовых из Кинеля, "Многодетная семья" — семья Зубаревых из Самары, "Семья — хранитель традиций" — семья Талабаевых и Полубояровых и другие.

По информации областного министерства социально-демографической и семейной политики, итоги регионального конкурсного отбора будут подведены не позднее 10 июня 2024 года.

Подробные условия участия в конкурсе размещены на сайте.