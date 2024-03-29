По результатам рейда полиции из региона выдворят 105 мигрантов

По результатам первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант" в Самарской области выявлено 128 незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан. Об этом рассказал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

"В период с 19 по 22 марта 2024 г. в рамках указанного ОПМ на территории региона активизирована деятельность по выявлению и пресечению нарушений, совершаемых как иностранными гражданами и лицами без гражданства, так и лицами, предоставляющими им помещения для незаконного пребывания и незаконно привлекающими их к осуществлению трудовой деятельности. Проверочные мероприятия на территории региона проводились, в том числе совместно с сотрудниками Росгвардии, а также с использованием беспилотных летательных аппаратов, — уточнил Денис Сафаров. — В ходе мероприятия проверено 2080 объектов, пресечено 584 административных правонарушения в сфере миграции. По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, 8 — ст. 322.2 УК РФ, 59 — ст. 322.3 УК РФ. В период проведения ОПМ выявлено 128 незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан, в том числе по результатам проводимой адресной работы. Судебными органами принято 105 решений об административном выдворении. Помещены в ЦВСИГ ГУ МВД России по Самарской области 25 иностранных граждан".

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.