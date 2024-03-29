По результатам рейда полиции из региона выдворят 105 мигрантов

По результатам первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант" в Самарской области выявлено 128 незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан. Об этом рассказал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров.
В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
"В период с 19 по 22 марта 2024 г. в рамках указанного ОПМ на территории региона активизирована деятельность по выявлению и пресечению нарушений, совершаемых как иностранными гражданами и лицами без гражданства, так и лицами, предоставляющими им помещения для незаконного пребывания и незаконно привлекающими их к осуществлению трудовой деятельности. Проверочные мероприятия на территории региона проводились, в том числе совместно с сотрудниками Росгвардии, а также с использованием беспилотных летательных аппаратов, — уточнил Денис Сафаров. — В ходе мероприятия проверено 2080 объектов, пресечено 584 административных правонарушения в сфере миграции. По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, 8 — ст. 322.2 УК РФ, 59 — ст. 322.3 УК РФ. В период проведения ОПМ выявлено 128 незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан, в том числе по результатам проводимой адресной работы. Судебными органами принято 105 решений об административном выдворении. Помещены в ЦВСИГ ГУ МВД России по Самарской области 25 иностранных граждан".
Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются.
Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.