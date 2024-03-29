Социальным предпринимателям вновь доступен бесплатный поиск сотрудников на платформе онлайн-рекрутинга

Минэкономразвития РФ и hh.ru перезапустили совместную акцию по поддержке социального бизнеса. Субъектам МСП, у которых есть статус социального предприятия, доступна услуга по бесплатному поиску сотрудников.
Мера поддержки предусмотрена для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России.
Поддержка бизнеса оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
В прошлом году программа продемонстрировала высокую востребованность на территории региона.
Получить доступ к услуге можно через региональные центры "Мой бизнес". После обращения в Центр компания-партнер программы предоставляет доступ к бесплатному размещению 2 вакансий на 30 дней.
Мера поддержки доступна для социальных предпринимателей до конца текущего года.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей