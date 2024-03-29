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Государство и Бизнес Экономическая политика

Социальным предпринимателям вновь доступен бесплатный поиск сотрудников на платформе онлайн-рекрутинга

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития РФ и hh.ru перезапустили совместную акцию по поддержке социального бизнеса. Субъектам МСП, у которых есть статус социального предприятия, доступна услуга по бесплатному поиску сотрудников.

Фото: freepik.com

Мера поддержки предусмотрена для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России. 

Поддержка бизнеса оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В прошлом году программа продемонстрировала высокую востребованность на территории региона.

Получить доступ к услуге можно через региональные центры "Мой бизнес". После обращения в Центр компания-партнер программы предоставляет доступ к бесплатному размещению 2 вакансий на 30 дней.

Мера поддержки доступна для социальных предпринимателей до конца текущего года.

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