Социальным предпринимателям вновь доступен бесплатный поиск сотрудников на платформе онлайн-рекрутинга

Минэкономразвития РФ и hh.ru перезапустили совместную акцию по поддержке социального бизнеса. Субъектам МСП, у которых есть статус социального предприятия, доступна услуга по бесплатному поиску сотрудников.

Мера поддержки предусмотрена для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России.

Поддержка бизнеса оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В прошлом году программа продемонстрировала высокую востребованность на территории региона.

Получить доступ к услуге можно через региональные центры "Мой бизнес". После обращения в Центр компания-партнер программы предоставляет доступ к бесплатному размещению 2 вакансий на 30 дней.

Мера поддержки доступна для социальных предпринимателей до конца текущего года.