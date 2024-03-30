16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодой тольяттинец нашел карту и расплачивался ей в магазинах В Сызрани задержали парня, насмерть забившего собутыльника В Самарской области арестованы члены ОПГ, на счету которых 268 тяжких преступлений В Кинеле будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве с соцвыплатми В Самаре возбудили дело из-за отчуждения земель Парка 60-летия Советской власти

Преступления Происшествия

Молодой тольяттинец нашел карту и расплачивался ей в магазинах

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже — списание с нее свыше 10 тыс. руб. за покупки, которые не совершала.

Полицейские изучили выписку по расчетному счету, установили магазины и изъяли видеозаписи с камер. Со слов очевидцев оперуполномоченные установили личность и задержали 19-летнего местного жителя.

Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду в других торговых точках, пока на карте не кончились средства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31