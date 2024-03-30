Молодой тольяттинец нашел карту и расплачивался ей в магазинах

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже — списание с нее свыше 10 тыс. руб. за покупки, которые не совершала.
Полицейские изучили выписку по расчетному счету, установили магазины и изъяли видеозаписи с камер. Со слов очевидцев оперуполномоченные установили личность и задержали 19-летнего местного жителя.
Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду в других торговых точках, пока на карте не кончились средства.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎