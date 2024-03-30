Молодой тольяттинец нашел карту и расплачивался ей в магазинах

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже — списание с нее свыше 10 тыс. руб. за покупки, которые не совершала.

Полицейские изучили выписку по расчетному счету, установили магазины и изъяли видеозаписи с камер. Со слов очевидцев оперуполномоченные установили личность и задержали 19-летнего местного жителя.

Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду в других торговых точках, пока на карте не кончились средства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.