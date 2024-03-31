Тольяттинец жестоко избил 85-летнюю мать

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за избиения 85-летней женщины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям поступило сообщение из больницы, куда попала пожилая местная жительница с множественными переломами. Пострадавшая рассказала, что дома поссорилась с сыном, и тот избил ее.

Когда 48-летнего ранее судимого мужчину задержали, он признал, что во время конфликта с матерью "не смог сдержать эмоции и ударил ее".

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").