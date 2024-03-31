Тольяттинец жестоко избил 85-летнюю мать

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за избиения 85-летней женщины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям поступило сообщение из больницы, куда попала пожилая местная жительница с множественными переломами. Пострадавшая рассказала, что дома поссорилась с сыном, и тот избил ее.
Когда 48-летнего ранее судимого мужчину задержали, он признал, что во время конфликта с матерью "не смог сдержать эмоции и ударил ее".
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎