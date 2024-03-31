В Самаре 40-летний мужчина отправил мошенникам 600 тыс. рублей

В Самарской области 40-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ему в мессенджере написал якобы сотрудник службы безопасности банка, который зафиксировал попытку кражи денег со счета самарца. Собеседник уговорил потерпевшего перевести все средства на "безопасный" счет. Мужчина так и сделал и отправил мошенникам более 600 тыс. рублей. После этого "банковский сотрудник" пропал.