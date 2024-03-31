Самарский студент, катавшийся на аттракционах за чужой счет, пойдет под суд

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 18-летнего учащегося колледжа, подозреваемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее другой студент того же возраста потерял свою банковскую карту, а потом обнаружил, что с нее списали 9,6 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что злоумышленник успел расплатиться ей в 20 магазинах. В итоге подозреваемого вычислили по записям камер видеонаблюдения в торговых точках.

Когда предполагаемого преступника задержали, он не отпирался и рассказал, что нашел карту в парке и оплатил ей аттракционы, сигареты, алкоголь и продукты.