Самарский студент, катавшийся на аттракционах за чужой счет, пойдет под суд

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 18-летнего учащегося колледжа, подозреваемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее другой студент того же возраста потерял свою банковскую карту, а потом обнаружил, что с нее списали 9,6 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что злоумышленник успел расплатиться ей в 20 магазинах. В итоге подозреваемого вычислили по записям камер видеонаблюдения в торговых точках.
Когда предполагаемого преступника задержали, он не отпирался и рассказал, что нашел карту в парке и оплатил ей аттракционы, сигареты, алкоголь и продукты.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎