Подрядчик по ОСВВ прокомментировал ситуацию с сообщениями об агрессивных собаках в детсаду

В Самаре подрядчик по ОСВВ ООО "Добрые люди" прокомментировал ситуацию с сообщениями об агрессивных собаках в детсаду.

Ранее в интернете появились жалобы на то, что никто не отлавливает бездомных собак в пос. Толевый и в итоге "агрессивная стая собак" обосновалась на территории детского сада на ул. Белогородской, 3.

В связи с этим начало процессуальную проверку региональное СУ СК. А позже глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело.

Ситуацию прокомментировала директор подрядчика по ОСВВ ООО "Добрые люди" Инна Тарасенко: "Вышли многочисленные публикации, в которых говорится о "бездействии" властей и подрядной организации по ОСВВ в поселке Толевый. Поводом стали сообщения в соцсетях об "агрессивной стае собак" на территории детского сада по адресу ул. Белогородская, 3. Но в вышедших публикациях мало деталей. Их авторы не обратились за комментарием в подрядную организацию ООО "Добрые люди".

Между тем, адрес ул. Белогородская, 3 хорошо знаком нам, бригада отлова работала там неоднократно.

Все заказ-наряды, сформированные по обращениям относительно учебных заведений, стоят на особом контроле департамента городского хозяйства и экологии города Самара и подрядчика по отлову. Мы отрабатываем такие заказ-наряды в срочном порядке.

Ответственно заявляю, что все животные, которые представляли угрозу, изъяты с территории, прилегающей к детскому саду, и находятся на пожизненном содержании приюта ООО "Добрые люди".

Проведенный мониторинг показал, что следов собак на огороженной территории детского сада нет. Но в свободном доступе для людей и животных находится близлежащее расселенное, не имеющее окон и дверей здание, куда может зайти с легкостью, кто угодно. Также обнаружена группа животных, имеющих бирки, на территории ГСК, находящегося недалеко от объекта дошкольного образования. Это подтверждается прилагаемой видеозаписью. Опасности они не представляют, что подтверждает взаимодействие на видео.

Говоря простыми словами, мы освободили указанную территорию от безнадзорных собак самым гуманным способом. И это зримое подтверждение тому, что недавно принятый Самарской губернской думой закон об обращении с животными дает возможность найти компромиссное решение в отношении каждой особи.

Но животные группируются рядом с кормовой базой. Закон запрещает прикорм рядом с социально-значимыми объектами и создает правовые механизмы для установления штрафов за это. Повторяем: на территории образовательных заведений и вплотную прилегающих территориях прикорм запрещен".