Подрядчик по ОСВВ прокомментировал ситуацию с сообщениями об агрессивных собаках в детсаду

В Самаре подрядчик по ОСВВ ООО "Добрые люди" прокомментировал ситуацию с сообщениями об агрессивных собаках в детсаду.
Ранее в интернете появились жалобы на то, что никто не отлавливает бездомных собак в пос. Толевый и в итоге "агрессивная стая собак" обосновалась на территории детского сада на ул. Белогородской, 3.
В связи с этим начало процессуальную проверку региональное СУ СК. А позже глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело.
Ситуацию прокомментировала директор подрядчика по ОСВВ ООО "Добрые люди" Инна Тарасенко: "Вышли многочисленные публикации, в которых говорится о "бездействии" властей и подрядной организации по ОСВВ в поселке Толевый. Поводом стали сообщения в соцсетях об "агрессивной стае собак" на территории детского сада по адресу ул. Белогородская, 3. Но в вышедших публикациях мало деталей. Их авторы не обратились за комментарием в подрядную организацию ООО "Добрые люди".
Между тем, адрес ул. Белогородская, 3 хорошо знаком нам, бригада отлова работала там неоднократно.
Все заказ-наряды, сформированные по обращениям относительно учебных заведений, стоят на особом контроле департамента городского хозяйства и экологии города Самара и подрядчика по отлову. Мы отрабатываем такие заказ-наряды в срочном порядке.
Ответственно заявляю, что все животные, которые представляли угрозу, изъяты с территории, прилегающей к детскому саду, и находятся на пожизненном содержании приюта ООО "Добрые люди".
Проведенный мониторинг показал, что следов собак на огороженной территории детского сада нет. Но в свободном доступе для людей и животных находится близлежащее расселенное, не имеющее окон и дверей здание, куда может зайти с легкостью, кто угодно. Также обнаружена группа животных, имеющих бирки, на территории ГСК, находящегося недалеко от объекта дошкольного образования. Это подтверждается прилагаемой видеозаписью. Опасности они не представляют, что подтверждает взаимодействие на видео.
Говоря простыми словами, мы освободили указанную территорию от безнадзорных собак самым гуманным способом. И это зримое подтверждение тому, что недавно принятый Самарской губернской думой закон об обращении с животными дает возможность найти компромиссное решение в отношении каждой особи.
Но животные группируются рядом с кормовой базой. Закон запрещает прикорм рядом с социально-значимыми объектами и создает правовые механизмы для установления штрафов за это. Повторяем: на территории образовательных заведений и вплотную прилегающих территориях прикорм запрещен".
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.