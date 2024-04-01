Самарская студентка отдала мошенникам 5 тыс. руб., пытаясь "помочь подруге"

В Самарской области 21-летняя девушка — студентка одного из ВУЗов, стала жертвой мошенников.
Ей в мессенджер поступило сообщение с аккаунта ее знакомой с просьбой помочь. "Знакомая" попросила перевести на указанный счет более 5 тыс. руб., чтобы та могла оплатить услуги стоматолога, так как сейчас находится в медучреждении и ей не хватает указанной суммы.
Переведя денежные средства, самарчанка спустя сутки решила позвонить подруге и поинтересоваться ее самочувствием. В ходе беседы, девушка осознала, что стала жертвой мошенников.
Студентка обратилась за помощью в полицию.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎