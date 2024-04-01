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Экология Общество

Александр Милеев: предложение снять запрет на вылов стерляди преждевременно

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской губернской думе обсуждают возможность исключения краснокнижной стерляди из списка исчезающих видов рыб. Но депутаты советуют не торопиться закидывать удочки.

Фото: pxhere.com

Русский осётр, белуга, шип, стерлядь и другие виды рыб, которые под угрозой исчезновения в Самарской области. Все они занесены в Красную книгу. За такой улов можно получить наказание до 9 лет лишения свободы, плюс штраф до 3 млн рублей.

Саратовское водохранилище, которое образовали с помощью плотины ГЭС, охватывает три региона — Ульяновскую, Самарскую и Саратовскую области. Вмешательство человека и строительство каскада водохранилищ уменьшило популяцию стерляди. Впервые о проблеме заговорили еще в 70-х, когда был запрещен ее лов. Это дало результаты, численность этого вида рыб восстановилась, промысловый запас составил 85 тонн. Но как только вето сняли, ситуация ухудшилась — до 21 тонны. В 2007 году вновь был принят запрет на промысел. В это же время стерлядь внесли в Красные книги сразу трех субъектов страны. Началось зарыбление водохранилища. Сейчас в водный бассейн выпускают до 2 млн рыб ежегодно.

На заседании комитета в губдуме было предложено исключить стерлядь из Красной книги Самарской области. Эксперты в сфере рыболовства и ученые из института рыбного хозяйства отметили, что в последние годы популяции этого вида рыб растет, а значит вполне возможно исключить ее из краснокнижного списка.

"Искусственное зарыбление дало хороший эффект. Оно компенсировало сокращение естественного нереста. Ежегодный выпуск молодняка стерляди, реализация программ по экологическому оздоровлению Волги смогли "омолодить" популяцию рыбы, а ее численность увеличилась", — отметил представитель Саратовского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Михаил Шинкевич.

Однако не все депутаты регионального парламента восприняли это предложение позитивно. Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев направил запрос в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области с вопросом о том, насколько своевременным будет исключение стерляди из списка исчезающих видов рыб. В адрес парламентария пришел ответ, что ведомство не получало научных данных, которые могут говорить об устойчивом росте популяции стерляди и накоплении достаточного промыслового запаса. Комиссия по ведению и научному редактированию Красной книги Самарской области выразила общее мнение о преждевременности исключения стерляди из перечня особо охраняемых видов рыб.

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев

"Уверен, что такие решения нельзя принимать необдуманно. Мы уже знаем, что однажды снятие запрета на лов стерляди привело к ее быстрому исчезновению. На ошибках нужно учиться. Человек и так приложил руку к изменению естественных условий жизни фауны на Волге. И ответ из минлесхоза лишь подтвердил мои сомнения. Конечно, если будут предоставлены аргументы о том, что стерляди в водохранилище уже с избытком, можно обсуждать и частичное снятие запрета на ее вылов. Но перед этим нужно внести изменения в Правила рыболовства — как, где, в каком объеме можно проводить промысел. Главное, не торопиться с решениями и не нанести урон, который потом мы будем исправлять десятилетиями", — отметил Александр Милеев.

В Саратовском водохранилище насчитывается 52 вида рыб. Стерлядь — один из самых редких и дорогих на рынке. По данным учёных Саратовского филиала ФГБНУ "ВНИРО" сейчас в водоеме насчитывается больше 500 000 штук. В Самарской губернской думе вопрос об исключении стерляди из Красной книги региона будут обсуждать после подготовки исследований о популяции рыбы за 2021–2023 годы, не раньше июня этого года.

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