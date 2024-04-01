В Самарской области сосед похитил девятилетнюю девочку

Сотрудники Следственного комитета закончили работу по уголовному делу о похищении девятилетней девочки в Жигулевске. В преступлении подозревают 39-летнего соседа.
"По версии следствия, в июле 2023 г. обвиняемый обманным путем завел девятилетнюю девочку к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, он нанес малолетнему ребенку травмы", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
По информации Волга Ньюс, подозреваемый жил с девочкой по соседству. Ничего не предвещало беды, но почему-то он потащил ребенка к себе в дом и ударил головой о стену. Что двигало мужчиной — до конца не ясно. Обвиняемого обследовали на психические отклонения, но признали вменяемым. Теперь его ждет суд.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎