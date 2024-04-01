Самарский "Маяк" отметил свое 14-летие теплым и душевным прямым эфиром

Друзей и партнеров радиостанции объединила тема семьи.

ГТРК "Самара" объединяет сегодня уже все современные средства электронных коммуникаций: телевидение, интернет-сайт, телеграм-канал, страницы в социальных сетях и три радиостанции: "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сегодня главные радиоканалы доступны в цифровом качестве в первом мультиплексе. Наибольшей популярностью ФМ-диапазон пользуется у автолюбителей. Именно радиослушатели Самарской области первыми смогли оценить плюсы современного формата вещания. 29 марта одному из популярных ресурсов большой мультимедийной семьи ГТРК — самарскому "Маяку" исполнилось 14 лет. Как и принято в большом гостеприимном доме, это событие не могло пройти незамеченным. По традиции, каждую весну, в день рождения станции, в ГТРК "Самара" собираются друзья и партнеры, чтобы подвести итоги и подарить подарки.

"Слава Богу, уже 14 лет мы в эфире! Форматы придумываются новые. Вещание расширяется, проводим и различные специальные марафоны, и праздничные мероприятия, и какие-то фестивали, конкурсы, создаем людям настроение. Оптимистическое настроение. Главное, что мы вместе. Задача, в принципе, СМИ, пафосно звучит, но это так — консолидировать общество, объяснять: когда мы вместе, все у нас получится!" — прокомментировал Рифат Сабитов, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Минцифры РФ.

Когда Маяк начинал свое региональное вещание, его ведущие не могли представить, каким будет их радио через 14 лет. Сегодня жители губернии могут читать, слушать и смотреть эфиры, погрузившись в конвергентную среду, а главное, чувствовать себя частью большого творческого процесса.

"Вот в этой интерактивности, в этой коммуникации, и вовлеченности наших телезрителей, радиослушателей, читателей создание совместного эфирного продукта — это наша сегодняшняя повседневность. И, наверное, именно в такие моменты рождается то, что мы называем "Все вместе", то, что мы называем большой нашей творческой семьей. Это уже, конечно, совместный наш с вами продукт, дорогие наши участники, дорогая наша аудитория!" — отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

В этом году встреча состоялась под девизом "Маяк. Все вместе!" и была посвящена Году семьи. В гости к именинникам пришли известные юристы, педагоги и специалисты индустрии красоты. Пожалуй, этот день рождения самарского "Маяка" запомнится, как самый душевный и теплый.

"Мы видим, какое количество гостей пришло отметить очередной день рождения радио "Маяк" в Самаре. Это говорит о том, что мы с вами обрели благодарную и благородную аудиторию, которая ждет от нас новых программ, новых открытий, новых форматов.

Очень теплое, хорошее радио такое — музыкально-информационное было задумано, и хорошо, что эти традиции сегодня сохраняются и даже развиваются", — подчеркивает Рифат Сабитов, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Минцифры РФ.