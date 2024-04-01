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Преступления Происшествия

Благодаря Сберу задержан лидер ОПГ, занимавшейся неправомерным оборотом банковских карт

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У преступника изъято более 700 фальшивых документов, ведется следствие.

Сбер помог пресечь деятельность преступной группы, участники которой организовали типографию по выпуску поддельных киргизских ID-паспортов для оформления по ним банковских карт.

По заявлению банка ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Благодаря совместной работе сотрудников Сбера и органов внутренних дел была установлена личность и местонахождение преступника.

В результате организатор преступления (гражданин РФ) был арестован. У него изъято более 700 поддельных ID-паспортов граждан Республики Киргизии, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое. Ведется следствие, сотрудники банка помогают правоохранителям установить все эпизоды противоправной деятельности ОПГ.

"Уже не первый раз наше тесное взаимодействие с органами внутренних дел способствует ликвидации организованной преступности. На этот раз мы пресекли деятельность преступной группы, выпускавшей поддельные ID-паспорта граждан Республики Киргизия для получения по ним банковских карт. Платежные средства могли в дальнейшем использоваться злоумышленниками для организации мошеннических схем в отношении российских граждан. Уже понятно, что задержанный действовал в промышленных масштабах, и сейчас мы продолжаем оказывать правоохранительным органам максимальное содействие, чтобы выявить все детали совершённых преступлений", — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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