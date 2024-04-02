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Преступления Происшествия

В сквере Тольятти наркомана, нашедшего в кустах метадон, взяли "с поличным"

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники ППС Тольятти в одном из скверов Автозаводского района обратили внимание на мужчину, который что-то искал в кустах. Увидев полицейских, он попытался сбежать, но его догнали и задержали. Выяснилось, что у мужчины при себе были бумажные свертки. Позже экспертиза показала, что белый порошок - наркотик метадон "в значительном размере".

 

Задержанным оказался 39-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, местный житель. Он рассказал, что купил наркотики в Интернете для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, в значительном размере". Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области.

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