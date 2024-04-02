В сквере Тольятти наркомана, нашедшего в кустах метадон, взяли "с поличным"

В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ППС Тольятти в одном из скверов Автозаводского района обратили внимание на мужчину, который что-то искал в кустах. Увидев полицейских, он попытался сбежать, но его догнали и задержали. Выяснилось, что у мужчины при себе были бумажные свертки. Позже экспертиза показала, что белый порошок - наркотик метадон "в значительном размере".
Задержанным оказался 39-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, местный житель. Он рассказал, что купил наркотики в Интернете для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, в значительном размере". Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎