В сквере Тольятти наркомана, нашедшего в кустах метадон, взяли "с поличным"

В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ППС Тольятти в одном из скверов Автозаводского района обратили внимание на мужчину, который что-то искал в кустах. Увидев полицейских, он попытался сбежать, но его догнали и задержали. Выяснилось, что у мужчины при себе были бумажные свертки. Позже экспертиза показала, что белый порошок - наркотик метадон "в значительном размере".

Задержанным оказался 39-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, местный житель. Он рассказал, что купил наркотики в Интернете для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, в значительном размере". Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области.